Yerli koronavirüs aşısının Faz-3 çalışmasına çevrim içi bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli aşının adının TURKOVAC olduğunu açıkladı. Peki TURKOVAC aşısındaki Vac ne demek?

Yerli koronavirüs aşısında gelinen son aşama olan Faz-3 çalışması bugün itibarıyla başladı.

Çalışmalar kapsamında Ankara Şehir Hastanesi'nde gönüllülerle yürütülen aşılama programında aşıya yönelik açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli aşının ismini TURKOVAC olarak açıkladı.

Bunun üzerine vatandaşlar, Türk kelimesi ile Vac'ın birleşiminden oluşan bu isim hakkında araştırmalarına başladı. TURKOVAC aşısındaki Vac'ın anlamı nedir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

Peki Vac nedir, ne demek? TURKOVAC aşısındaki Vac'ın anlamı nedir?

VAC NEDİR, NE DEMEK?

Vac kelimesi, İngilizce ''Vaccine'' kelimesinin kısaltılmış halidir. Vaccine'nin Türkçe anlamı ise ''aşı'' olarak bilinmektedir.

İnaktif bir aşı olan yerli koronavirüs aşısının Faz-3 çalışmaları tamamlanmadığından etkinlik oranı henüz açıklanmadı. Ancak içeriğinin, bir diğer inaktif aşı olan SinoVac ile benzerlik taşıdığı bilinmektedir.

AC tıp dilinde negatif basınçlı yara tedavisi olarak bilinmektedir. Açılımı ''Vakum Yardımlı Kapama'' olan VAC, uzun süren ve kapanmayan yara tedavilerinde kullanılan bir yöntemdir.

Yatak yaraları, şeker hastalığına veya damar sertliğine bağlı kapanmayan yaraların tedavisinde etkili olan VAC tedavisi, yara bölgesini steril bir şekilde kapatıp yara üzerine sürekli veya aralıklı olarak negatif basınç uygulama temeline dayalıdır.

Bu yöntem ile lokal kan akımı artırılırken, lokal ödem azaltılmaktadır. Granülasyon dokusu gelişimi artmakta, bakteri kolonizasyonu azaltılarak enfenksiyonla mücadele etmektedir. Nemli yara ortamı sağlamakta, epitelizasyonu hızlandırmakta ve yara kontraksiyonunu sağlamaktadır.

TURKOVAC AŞISINDAKİ VAC'IN ANLAMI NEDİR?

''Türk'' ve ''Vac'' kelimelerinin birleşiminden oluşan TURKOVAC'ın anlamı, Türk aşısı olarak açıklanabilir.

Türkiye'nin ilk yerli koronavirüs aşısı olan TURKOVAC, Kayseri Erciyes Üniversitesi ve TÜSEB tarafından geliştirilen inaktif bir koronavirüs aşısıdır. Bu aşı türü, hastalığa neden olmayan ancak bağışıklık yanıtı oluşturan etkisizleştirilmiş virüs içeren aşılardır. Ülkemizde uygulanmakta olan Sinovac'ın CoronaVac aşısı ve her yıl uygulanan grip (influenza) aşıları inaktif aşılardır.

TURKOVAC İNAKTİF Mİ, MRNA MI?

Ülkemizde ve 6 ülkede Faz-3 çalışmalarına başlanan TURKOVAC inaktif koronavirüs aşısı, 2 doz olarak uygulanacak. Yerli aşının iki doz aşı olan kişilere üçüncü doz olarak yapılması da planlanıyor.

TURKOVAC AŞISI NE KADAR KORUYOR?

TURKOVAC aşısının koruyuculuk oranına ilişkin henüz yeterli bir bilgi bulunmamaktadır.

Erciyes Üniversitesi Rektörü (ERÜ) Prof. Dr. Mustafa Çalış, aşının Faz -2 sonuçlarına ilişkin bilgi verdi.

27 Mayıs'ta yaptığı açıklamada Faz -2 çalışmalarının olumlu olduğunu ifade eden Prof. Dr. Mustafa Çalış, "Özellikle aşı yapılan alandaki gönüllülerimizin raporları yüzde 100 çıktı. Yani aşı yapılan bütün gönüllülerimizde antikor oluştu. Sadece antikor değil, Faz-2 sonuçlarını gösteren çeşitli parametler var. Tabi ki antikorun yüzde 100 çıkması çok önemli ama diğer etkinlik parametleride çok iyi çıktı." diye konuşmuştu.