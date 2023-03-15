Vahit Kirişçi: 2 günde Şanlıurfa'ya ortalamanın 2 katı üzerinde bir yağış geldi Tarım Bakanı Vahit Kirişçi, Şanlıurfa'ya düşen yağış miktarının ortalamanın 2 katı olduğunu söyledi. Kirişçi, "Burada 460 kilogram Şanlıurfa’nın uzun yıllardır yağış ortalamasıdır. Bunun mart ayı ortalaması 63 kilogramdır. Ama bunun 2 katı bir yağış 2 günde Şanlıurfamızın topraklarıyla buluşmuştur" dedi.

Deprem felaketinin ardından şimdi de sağanak yağış sonrası sel meydana geldi.

Deprem illerinden olan Şanlıurfa ve Adıyaman'da sel etkili oldu.

Şanlıurfa'da 12 vatandaşımız, Adıyaman'da da 2 kişi hayatını kaybetti.

Ortalamanın 2 katı kadar yağış meydana geldi

Hala arama kurtarma çalışmaları sürerken Tarım Bakanı Vahit Kirişçi'den bölgedeki yağış miktarıyla ilgili bir açıklama geldi.

Şanlıurfa'nın uzun yıllardır yağış ortalamasının 460 kilogram olduğunu belirten Kirişçi, mart ayı ortalamasının da 63 kilogram olduğunu ifade etti.

Özellikle Şanlıurfa'da ortalama yağış miktarının 2 katı bir yağış meydana geldiğini belirten Kirişçi, "Burada 460 kilogram Şanlıurfa’nın uzun yıllardır yağış ortalamasıdır. Bunun mart ayı ortalaması 63 kilogramdır. Ama bunun 2 katı bir yağış 2 günde Şanlıurfamızın topraklarıyla buluşmuştur." dedi.

"Tarımsal üretime en az hasar verecek şekilde önlemlerimizi almaya çalışıyoruz"

Öte yandan Vahit Kirişçi'nin açıklaması şu şekilde:

Bu coğrafya belirli riskleri barındıran bir coğrafya. Küresel iklim değişikliğini ülke olarak biz de yakından hissediyoruz.

Bu coğrafya belirli riskleri barındıran bir coğrafya. Küresel iklim değişikliğini ülke olarak biz de yakından hissediyoruz.

2 günde Şanlıurfa'ya ortalamanın 2 katı üzerinde bir yağış geldi. Bu olağanüstü bir durumdur. Şanlıurfa'nın da içinde yer aldığı bu coğrafya tarımsal üretim açısından stratejik öneme sahip. Yetiştirilen ürünler gıda arz güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Tarımsal üretime en az hasar verecek şekilde önlemlerimizi almaya çalışıyoruz.