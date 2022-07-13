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    Vahit Kirişci, Datça'daki yangın bölgesinde havadan incelemelerde bulundu

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangını bölgesinde havadan incelemelerde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2022 - 19:38
    • Güncelleme : 13.07.2022 - 20:22
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    Vahit Kirişci, Datça'daki yangın bölgesinde havadan incelemelerde bulundu

    Muğla’nın Datça ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi’nde bugün öğle saatlerinde başlayan orman yangını rüzgârın şiddeti ile birlikte hızla yayıldı.

    Ekipler hava alevlere karadan ve havadan müdahale etmeye devam ediyor.

    Tarım ve Orman Bakanı bölgede

    Datça’da çıkan orman yangını sonrasında Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi de incelemeler yapmak üzere bölgeye gitti.

    Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Kirişci, Datça'nın Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkisinde saat 12.21'de başlayan orman yangınını yakından takip etmek için 18.15'te bölgeye ulaştı.

    Havadan inceledi

    Daha sonra Bakan Kirişci, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ve Muğla Valisi Orhan Tavlı ile bölgedeki yangınla mücadeleyi havadan inceledi.

    Askeri uçaklarda devrede

    Milli Savunma bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Datça’da çıkan orman yangınları söndürülmesi için Muğla Valiliği’nin talebi üzerine uçaklarda harekete geçti.

    20 ev tahliye edildi

    Şu ana kadar yangının etkilediği yerleşim bölgelerinde 20 evi tahliye edildi.

    Ayrıca yangına müdahale eden orman işçilerinden dördü de dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

    Vahit Kirişci, Datça daki yangın bölgesinde havadan incelemelerde bulundu #1


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