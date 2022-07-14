Vahit Kirişci: Datça'daki yangın kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Datça'daki yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Türkiye, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu senede de orman yangınlarıyla mücadelesini sürdürmeye devam ediyor.

İzmir'in Çeşme ilçesindeki yangının yanı sıra Muğla’nın Datça ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi'nin Hava Radar mevkisindeki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda yangın çıktı.

Yangın söndürme çalışmalarına, dört bir yandan seferber olan ekiplerin yanı sıra askeri birlikler, çevredeki sitelerin yangın söndürme ekipleri ile bazı inşaat firmalarının beton mikserleri de destek verildi.

Vahit Kirişci açıklamalarda bulundu

Diğer yandan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yangın alanına giderek incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Vahit Kirişci, yangının kontrol altına aldındığını bildirdi.

Bakan Kirişçi'nin geri kalan açıklamalarından satır başları:

Çalışmalar başarılı bir şekilde tamamlandı

"Bu saatlerde ilk müdaheleyi gerçekleştirdiğimiz orman yangını ile ilgili aziz milletimizi aracılığınızla bilgilendirmek istiyorum. Malumlarınız olduğu üzere bu çalışmada da AFAD'ımızın koordinasyonunda müştereken birlikte Orman Genel Müdürlüğü'müz ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarımız sivil toplum örgütlerimiz onların da desteği ile bu çalışma an itibarıyla başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.

400 hektarlık alan kül oldu

Yangın kontrol altına alınmıştır bu manada bunu ifade etmekde yarar vardır. Soğutma çalışmaları başlamış ve gerektiği sürece bu çalışmalar sürdürülecektir. Yaklaşık 300 hektarlık bir orman alanı bu yangında zarar görmüş ve 400 hektarlık da tarımla ilişkili olan alanlarda bir zararımız söz konusu olmuştur.

3 bin 520 kişi tedbir amaçlı bölgeden uzaklaştırıldı

450 hane ve 3 bin 520 vatandaşımız yine tedbir amaçlı olarak bulundukları mahalden alınmış yakınlarına ve uygun yerlere nakledilmiştir. 4 ev ağır hasarlı olmak üzere toplam 10 ev zarar görmüştür. Fakat vatandaşlarımızın özellikle canıyla ilgili bir kaybımız çok şükür olmamıştır.

Yangından etkilenen 22 kişiden 13'ü taburcu edildi

Büyükbaş, küçükbaş ve arıcılıkla ilgili arı kovanlarımız çalışmalar esnasında bulundukları yerlerden alınmıştır. Bazı vatandaşlarımız yangından olumsuz etkilenmi, bu olumsuz etkilenen vatandaşlarımız arasında 22 kişi, 13 kişi taburcu edilmiş bu 22 kişiden, 7 kişinin tedavisi sürmekte bir belediye çalışanımızda ise 3. derece bir yanık söz konusu, hayati bir tehlikesi bulunmamaktadır.

Hayvanlar da kurtarıldı

Yine insan hayatı kadar önemsediğimiz doğal canlılarımız da onlarla ilgili de ifade ettiğim gibi kurtarma çalışmalarım bulunmuştur. Kocadağ bölgesinde tam radarın olduğu muhitte 500 yaban keçisi de çalışmalarla birlikte kurtarılmıştır. Bunlar bizim en büyük tesellimizdir. Maddi kayıplar telafi edilebilir fakat her halukarda canlarımızı bu manada koruduğumuzu ve kurtardığımızı belirtmekten de büyük bir memnuniyet duyuyorum.

24 saat sürmeden angın kontrol altına alındı

Tabiki 24 saat önce bu hadise başladığında gerek hava sıcaklığı yüksekliği itibarıyla gerekse hava rutubetinin düşüklüğü dahası rüzgarın aşırı şiddeti bu çalışmaların biraz zor geçmesine neden olmuştur.

Alan aslında çok büyük bir alan değildir fakat alanın bulunduğu coğrafya zor bir coğrafyadır. Yani teşkilatlarımızın kamu kurum ve kuruluşlarımızın gönüllü teşkilatlarımızın onların çabaları önemli fakat tabiatında onların önüne getirdiği zorluklar olmuştur. Bu zorluklara rağmen 24 saat dahi sürmeden bu yangın kontrol altına alınmış ve güzel bir çalışma geride bırakılmıştır.

"48 adet hava aracı etkin ve aktif olarak kullanıldı"

Bu çalışmada 1 adet İHA, 12 adet uçak, 29 adet helikopter, 4 adet bu su tankeri helikopter, 4 adet idari amaçlı kullandığımız helikopterler var bunları da ifade edeceğim. Bu 29 helikopterin içerisinde 23 tanesi Orman Genel Müdürlüğümüze kalan kısmı jandarmamıza, emniyetimize ait, Milli Savunma Bakanlığımıza ait hava araçları. Toplamda 48 adet hava aracı etkin olarak aktif olarak kullanılmıştır. 194'ü arazöz ve 16'sı TOMA olmak üzere 576 araç bu çalışmalara aktif olarak katılmıştır. Bunların içerisinde arazöz ve TOMA'ların dışında ilk müdahale araçları ve diğer iş makineleri olmak üzere kategorize edebileceğimiz çok sayıda araç da bu manada kullanılmıştır.