Vahit Kirişci: Tarımsal destekleme ödemelerini hesaplara aktarıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 1 milyar 381 milyon 499 bin 845 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Erzurum'da çeşitli açılış ve ziyaretlerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Sözleşmeli Besicilik Projesi Tanıtım Programı'na katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı görevinde 7,5 ayı geride bıraktığını söyleyen Kirişci, "Tarım, bizim için bir istikbal ve istiklal meselesidir." dedi.

"Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz"

2023 yılında Cumhuriyetin 100'üncü yılını geride bırakıp, yeni bir yüzyıla girileceğini belirten Kirişci, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı, Türkiye yüzyılı olacak. Yüzyılı motivasyonuyla şekillendirdik. Tarımda sağlam bir altyapı kurarak on yılların planlamasını yapıyoruz. Üreticilerimizle el ele vereceğiz, büyük ve güçlü Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz. 2022 Tarımsal Destekler Kararı çok kıymetli. Hükümet olarak bu kararlığımızın bir tezahürü olarak siz çiftçilerimizin her zaman yanındayız. Dün, Resmi Gazete’de Sayın Cumhurbaşkanımızın, ‘2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere ve 2023 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım desteğine İlişkin Karar’ yayımlandı. Çok önemli bir adım attık. 2022 yılı üretim dönemine ait mazot ve gübre desteklerimiz, 2023'ün Mart ayı yerine, 2022 yılı içinde ödenecek. Çiftçilerimiz, ekim döneminde girdi maliyetlerini düşünmeden üretim yapabilecek. Söz konusu destekler, çiftçilerimize nakit olarak verilmeyecek, Ziraat Bankası banka kartlarına yüklenecek. Çiftçilerimiz, kartlarına tanımlanan destekleme ödemelerini sadece mazot ve gübre alımında kullanabilecek." diye konuştu.

"Destekler kat kat arttı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla mazot ve gübre desteklemelerinde önemli artış yaptıklarını altını çizen Kirişci, mazot desteği ödemelerini, ürün bazında yüzde 203-395 arasında değişen oranlarda artırıldığını bildirdi.

Gübre desteği ödemelerindeki artışın ise ürün bazında yüzde 130- 163 arasında değişen oranlarda gerçekleştirdiklerini vurgulayan Bakan Kirişci, şunları kaydetti:

"Sertifikalı tohum kullanım desteği ödemeleri yüzde 50- 150 oranlarında yükseltildi. Tarımsal destekleme bütçemiz 54 Milyar TL’ye ulaştı. 2002 yılında 1,8 milyar TL olan tarımsal destekleme bütçemiz, 30 kat artışla 2023 yılında 54 milyar TL’ye ulaşmıştır. 2022 yılı tarımsal destekleme bütçemiz, 25,8 milyar TL iken, bu miktar 2023 yılında yüzde 109 artışla 54 milyar TL’ye çıkartılmıştır. Bu kapsamda, bitkisel üretim destekleme bütçemiz yüzde 120 artışla 35,2 milyar TL’ye yükseltilmiştir. Hayvansal destekleme bütçemiz ise yıllık yüzde 56 artışla 11,8 milyar TL’ye çıkartılmıştır."

"Müjdelerle geldik"

Sözleşmeli besicilik projesinin tanıtımını Erzurum’da yapma kararı aldıklarını ve müjdelerle geldiklerini kaydeden Kirişci, "Sözleşmeli besicilik ile tarımda 'yerli ve millî üretim' hamlemizde yeni bir aşama kaydediyoruz. Bu proje ile; ‘Alım Garantisi’ ile maliyete göre fiyat politikasıyla üreticimize mutlak kârlılık sunuyoruz. Öncelikle, bu alanda uzmanlardan oluşan bir maliyet komisyonu kurulacak. İşletmelerin ölçek durumu ile bölgesel girdi fiyatlarına göre aylık maliyetler belirlenecek ve bu rakamlar Kurum web sitesinde yayınlanacak. Sözleşmeli besicilik modeli, kırmızı et tedarik zinciri çok aktörlü bir yapıya sahiptir. Yetiştiricilerden celepler genç danayı alarak besiciye satarlar. Besiciler de uzun bir besi periyodundan sonra komisyoncuya veya sanayiciye satış yapar. Aktör sayısı arttıkça tedarik zinciri zayıflamakta ve manipülasyona açık hale gelmektedir. Sözleşmeli model ile ara aktörler olmayacak, alıcı ile satıcı doğrudan muhatap olacak. Burada hedef kitlemiz küçük ve orta ölçekli üreticilerimizdir.





Asgari 5, azami 200 baş için sözleşme yapılacak

Asgari 5, azami 200 baş için sözleşme yapılacak. Sözleşmeler, yıllık olacak, her yıl yenilenecek ve 5 yıl devam edecek. Sözleşmeli besicilik uygulamamızın önemli yanlarından biri de verime dayalı olarak vereceğimiz teşvik primleridir. 200 kilogram karkasın üzerine teşvik primi veriyoruz. 201-250 kilogram arası her kilogram için 2,5 TL, 205- 300 kilogram arası her kilogram için 3,5 TL ve 301-350 ve üzeri her kilogram için 5 TL verimlilik primi verilecektir. Böylece hem her bir hayvandan en ideal parametrelerde et üretimini hedefliyoruz hem de emeğinizin karşılığını almanızı sağlıyoruz." diye konuştu.

Bakanlık bürokratları ve akademisyenlerin ülkeye katkı sağlayacak projeler üzerinde çalıştıklarını ifade eden Kirişci, şu ifadeleri kullandı:

" Üretirken de satarken de sizin yanınızda olacağız"

"Her zaman sizin yanınızdayız. Üretirken de satarken de sizin yanınızda olacağız. Sözleşmeli besicilik ile kırmızı ette fiyat istikrarı ve piyasa regülasyonunu hedefliyoruz. Ülkemizde maalesef zaman zaman kırmızı et ile ilgili gerçekle alakasız yorumlar yapabilmektedir. Bu sistemle Besi Kayıt Sistemini oluşturacağız. Hayvansal gübrelerin, toprağın ihtiyaç duyduğu zamanda ve miktarda kompost şeklinde kullanılmasını sağlayacağız. Hayvan beslemede doğru rasyonlar hazırlamak suretiyle enterik metan emisyonunu azaltacağız."

