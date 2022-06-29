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    Vahit Kirişci, Kastamonu'da sel sonrası tarım arazilerini inceledi

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kastamonu'da selden zarar gören tarım arazilerinde incelemelerde bulundu, vatandaşların taleplerini dinledi.
    • 29.06.2022 - 16:32
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    Vahit Kirişci, Kastamonu'da sel sonrası tarım arazilerini inceledi

    Kastamonu'da pazartesi günü meydana gelen sel nedeniyle ev ve iş yerleri ile köprülerin yanı sıra tarım arazileri de zarar gördü.

    Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, sabah saatlerinde kente gelip selden zarar gören sarımsak, pancar ve çeltik tarlalarında inceleme yaptı.

    Vali Avni Çakır ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik eşliğinde, önce Ömerli ve Emirli köylerindeki çeltik tarlalarını inceleyen Bakan Kirişci, yetkililer ve çiftçilerden bilgi aldı.

    Selzedelerin taleplerini tek tek dinledi

    Çiftçilerin sorun ve taleplerini dinleyen Kirişci, daha sonra Taşköprü'nün Kıran köyünde sarımsak ve pancar tarlalarını gezip yetkililerden bilgi aldı.

    DHA'nın aktardığına göre son olarak Hanönü ilçesinde inceleme yapan Bakan Kirişci, Yenice köyü ve Vakıfgeymene Mahallesi Dereköy mevkisinde çeltik tarlalarını gezip, zararların giderileceğini söyledi.

    Vahit Kirişci, Kastamonu da sel sonrası tarım arazilerini inceledi #1

    Vahit Kirişci, Kastamonu da sel sonrası tarım arazilerini inceledi #2

    Vahit Kirişci, Kastamonu da sel sonrası tarım arazilerini inceledi #3

    Vahit Kirişci, Kastamonu da sel sonrası tarım arazilerini inceledi #4

    Vahit Kirişci, Kastamonu da sel sonrası tarım arazilerini inceledi #5

    Vahit Kirişci, Kastamonu da sel sonrası tarım arazilerini inceledi #6


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