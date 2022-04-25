Vahit Kirişçi: Sokak hayvanı sayısı 10 milyona ulaştı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sahipsiz hayvan sayısının 10 milyona ulaştığını, buna karşı yetersiz olan kısırlaştırma alışmalarında 2 milyon hedeflendiğini söyledi.

Sokak hayvanları ülke genelindeki en büyük problemlerden biri.

Özellikle başıboş köpekler tehlike saçıyor.

Şimdiye kadar birçok ölümlü ve yaralanmalı olaya neden olan köpeklerin oluşturduğu problemlerin ortadan kaldırılması için vatandaşların büyük bir beklentisi var.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bu kapsamda düzenlenen Mamak Belediyesi Hayvan Bakımevi'nde Sahipsiz Hayvanların Kısırlaştırılması Seferberliği etkinliğine katıldı.

Burada konuşan Kirişci, tarihte hayvan hakları konusunda süreç içerisinde bir yozlaşma yaşandığını söyledi.

Ecdadın, hayvanların vakıfları, merkezleri, yaşam alanlarıyla ilgili dünyaya örnek teşkil edecek pek çok çalışmayı yaptığını hatırlatan Kirişci, ancak bu yoldan bir müddet şaşıldığını ve gelinen noktada hayvanları korumak için mi, yoksa hayvanlardan korunmak için mi kanun yapılmasının tartışma konusu olduğunu söyledi.

"Sahipsiz hayvan sayısı 10 milyona yaklaştı"

Kirişci, bunun üstesinden gelinmesi gereken bir konu olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Sahipsiz hayvan sayısı 10 milyona doğru gidiyor. Yerel yönetimler 200 bin kısırlaştırma yaptı şu ana kadar. Bu yetersiz bir rakam. Arzumuz bunun 2 milyona çıkması. Kısırlaştırma çalışması çerçevesinde geç kalınırsa bu 2 milyon rakamı bile yetersiz kalacaktır.





"40 milyon lira bütçe ayırdık"

Bakanlık olarak bu konuya 2022 yılında 40 milyon lira bütçe ayırdık. Ancak geçtiğimiz yıllarda yerel yönetimlere verdiğimiz hayvan barınakları ve rehabilitasyon çalışmaları konusunda desteklerimiz var. Bunların miktarı değerlendirilebilir. Biz bu iradeyi ortaya koyuyoruz.





Yerel yönetimlerin kanuni sorumluluğu var

Kanun bunu doğrudan yerel yönetimlere veriyor. Nüfuslara göre belediyelerin hayvan barınaklarını kendi görev alanları içerisinde kazandırmaları gerekiyor. Nüfusu 25 bin ile 75 bin arasında olan belediyeler ise 2025 yılı sonuna kadar hayvan bakımevi kurmak zorunda."





"Toplum bilinci önemli"

AA'nın haberine göre belediyelerin büyüklüklerine göre binde 3 ve binde 5 gibi oranlarda harcama yapması gerektiğini vurgulayan Kirişci, başıboş hayvanların olmadığı, sokak hayvanlarının diğer canlılarla barış ve huzur içinde yaşadıkları ortamın tesis edilmesinin herkesin arzusu olduğunu söyledi.

Kirişci, bunun bir farkındalık etkinliği olduğunun altını çizerek, "Tek başımıza bu çalışmaların üstesinden gelmek mümkün değil. Toplumda bir bilinç oluşturmak ve Bakanlığın yanı sıra yerel yönetimler ve bütün paydaşların katkılarının alınması oldukça önemlidir. Bu seferberliğin katlanarak devam etmesini ve sürmesini yürekten diliyorum." diye konuştu.

"Sahipsiz hayvan sayısı 1 yılda 2 milyon arttı"

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç ise hayvanları korumak ve kollamak açısından yasaların AB'nin ötesinde olduğunu ve ciddi cezalar da alınmaya başladığını dile getirdi.

Sokaktaki hayvanların kontrol edilebilir, aşılanabilir ve rehabilite edilebilir hale getirilmemesi durumunda muhakkak bir sorumlu aranacağını belirten Kılıç, "Belediyeler bütçelerinin belli bir bölümünü artık bu alana ayıracak. Lazım olduğunda Tarım ve Orman Bakanlığı destek veriyor. Fon sıkıntısını bu şekilde ortadan kaldırdık. Bu sorumluluğu yerine getirmeyen yerel yönetimlerin görevi ihmalden yargılanabilmesinin yolunu açtık. Bakan Bey'in başından beri bu işin içinde olması sebebiyle daha hızlı yol alınabileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Kendi haline bırakırsak popülasyon artacak"

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü İsmail Üzmez de geçen yıl 8 milyon olan sahipsiz hayvan sayısının bu yıl 10 milyona ulaştığını belirterek, "Bunları kendi haline bırakırsak popülasyon artacak. İnsan hayvan çatışmasına neden olacak. ‘Popülasyonu azalt, sahiplenmeyi artır' dememiz lazım. Bu sayede hayvanlar huzur ve refah içerisinde yaşayacaktır. Bu hayvanları refah seviyesi yüksek şekilde yaşatabilmemiz için popülasyonu kontrol altında tutmalıyız. Bu amaçla bugün yılda en az 2 milyon kısırlaştırma yapmamız lazım. Dolayısıyla bu çalışmayı çok önemsiyoruz. Hayvanları hem koruyacağız hem aşılatacağız hem de yaşatacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kirişci, köpek sahiplendi

Konuşmaların ardından Bakan Kirişci, "Fındık" isminde köpek sahiplendi ve köpeğin pasaportu Kirişci'ye teslim edildi.

Ardından Kirişci, beraberindeki heyetle, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Geçici Bakımevi'ni inceleyerek, buradaki köpeklere ilişkin bilgi aldı.