Vahit Kirişci: Tahıl Koridoru'ndan bu zamana kadar 27,3 milyon ton tahıl taşındı Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası oluşturulan 'Tahıl Koridoru'ndan bu zamana kadar geçen 883 gemiyle 27,3 milyon ton tahıl ve gıda ürünü taşındığını söyledi.

DHA

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci seçim ziyaretleri kapsamında Isparta'ya bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Bakan Vahit Kirişci'yi, Süleyman Demirel Havalimanı'nda Vali Vekili Ahmet Mailoğlu, AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Eraslan, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder ile protokol üyeleri karşıladı.

Bakan Kirişci, daha sonra geldiği Burdur Valiliği'nde şeref defterini imzaladı.

Vali Vekili Mailoğlu'nun yöresel sazların minyatürlerinden oluşan hediye verdiği Bakan Kirişci, ardından Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu'nda tarım ve hayvancılık sektörü temsilcileriyle toplantı yaptı.

Kuraklığa dikkat çekti

Bakan Kirişci, toplantıdaki konuşmasında göreve geldiği 4 Mart 2022'den beri farklı sektörden iş insanlarıyla Türkiye genelindeki 37'nci toplantıyı Burdur'da yaptıklarını anlattı.

Burdur'un tarımsal üretim merkezi olduğunu ve bölgenin önemli bir tarımsal üretim merkezi konumunda bulunduğunu belirten Bakan Kirişci şöyle konuştu:

Dünyada ve Türkiye'de kuraklığı, çevresel ve iklimsel değişimleri ve bu manada da yağışlarla ilgili yaşadığımız problemleri konuşur hale geldik. Biz Akdeniz çanağında ve yarı kurak bir coğrafyada bulunan bir ülkeyiz. Bu özelliğimizi mutlaka bilmemizde yarar var. Ülke olarak dünyadaki ülkelerden bu yönüyle de ayrışıyoruz.

İhracatta tarımın önemi

İhracatın her geçen gün arttığını vurgulayan Bakan Kirişci, şöyle konuştu:

Genel ihracatımız 2002'de 36 milyar dolardan, bugün 254 milyar dolara çıktı. 36 milyar doların 3,8 milyar doları tarım ve gıdayla ilişkiliydi. Şimdi 254 milyar doların içerisinde bizim tarımsal ürünler ve gıda ihracatımız 30 milyar dolara dayandı. 2002'de ülkemizi 15 milyon turist ziyaret ederken, bugün, ülkemizi ziyaret eden turist sayısında 52 milyonun üzerine çıktık, pandemiye rağmen.

"Tahıl Koridoru'ndan 27,3 milyon ton tahıl taşındı"

Rusya-Ukrayna krizinden sonra buğdayın tonunun 445 dolara yükseldiğini belirten Bakan Kirişci şöyle devam etti:

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye olarak bir ülkeyi diğerine tercih etmek yerine, 'Her iki ülke de bizim için dost ve kardeş ülkedir' diyerek hem kendimizi hem coğrafyamızı hem de dünyayı rahatlattık. Bu sayede 'Tahıl Koridoru' diye bir koridor devreye girdi. Bu çalışmaların yapılan yerin İstanbul, bu sözleşmenin adının İstanbul sözleşmesi, masayı modere edenin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olduğunu da unutmamak gerekiyor. Bu zamana kadar, buradan 883 gemi geçti. Bu geçen gemilerle 27,3 milyon ton tahıl ve gıda ürünleri taşındı. Peki sadece bunlar mı taşındı? Elbette değil. Akaryakıt istasyonlarımızdaki mazot ve benzin 30-31 liraya kadar çıkmıştı. Bugün fiyatları geriledi. Doğal gaz hakeza. Gübre bir önceki yılın yüzde 4-5 gerisine düştü.

Bakan Kirişci, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan destek alarak işletmelerini kuranlara sembolik olarak çek verdi.