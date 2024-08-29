Vahit Kirişçi, tarım arazilerinin kiralanmasına ilişkin detayları paylaştı Vahit Kirişci, üst üste 2 yıl işlenmeyen tarım arazilerinin bakanlık tarafından kiraya verilmesi kararına ilişkin, "Boş olan bir alanın bize bir faydası var mı? Yok" dedi.

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DHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, mülkiyeti gerçek veya tüzel kişilere ait olup, üst üste 2 yıl süreyle işlenmeyen tarım arazilerine ilişkin yeni bir yönetmelik hazırladı.

Yönetmelik, 22 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci de konuya ilişkin konuştu.

"Boş olan arazinin bize bir faydası yok" diyen Vahit Kirişçi açıklamasının devamında ise "Nüfusumuz artıyor, ülkemize gelen turist sayısı artıyor, bizim refah seviyemiz yükseliyor ve ülke olarak daha fazla gıda üretmek zorundayız. Boş arazilerin üretimde değerlendirilmesiyle buradan elde edilecek ürün, bizim arz güvenliğimizi büyütecek" dedi.

"KİRALAMA SÜRECİ 2025'İN SON ÇEYREĞİNDE BAŞLAYACAK"

Ardından kiralama sürecine değinen Kirişci, arazinin yine mülkiyet sahibine ait olduğunu ve bunun anayasada teminat altında olduğunu belirterek, "O, şahsın elindeki tapuyla tescilli olan bir şeydir. Buna dokunmuyoruz. Hem yasada dokunmadık hem de mevcut yönetmelikte. Madem ki burada mülkiyete dokunmuyoruz, o halde kiralama nasıl olacak?

2024 ve 2025 yıllarında, üst üste boş bırakılan ve tarımsal üretim faaliyetinde kullanılmayan alanlar tespit edilecek. Bu alanlar tespit edildikten sonra 2025 yılının son çeyreğinde, iki yıllık süre geride kalmış olacak ve 2025 yılının son çeyreğinde artık bu yönetmelik gereği kiralama süreci başlayacak" dedi.

"KİRA BEDELİNİ KURULLAR BELİRLEYECEK"

Boş kalan alanlar tespit edildikten sonra, il ve ilçelerde tarım ve orman teşkilatları tarafından kurullar oluşturulacağını söyleyen Kirişci, "Bu kurullar oturacak ve kiralanacak yerlerle ilgili kira bedellerini belirleyecekler. Takdir edersiniz ki İstanbul'daki bir tarım arazisinin kira bedeliyle, örneğin Van veya Hakkari'deki bir tarım alanının kira bedeli aynı olmayabilir; bu da doğaldır.

Dolayısıyla oradaki toprak özellikleri, taşınmazın değeri vs. dikkate alınarak il ve ilçe kurullarımız bu tespiti yapacak. Ardından tarımsal üretim yapmak isteyen o civardaki üreticilere veya kooperatiflere, eğer bunların ilgisi yoksa dışarıdan gelenlere kiralama işlemi gerçekleştirilecektir.

Kira bedeli, doğrudan taşınmazın sahibinin hesabına yatırılacaktır. Eğer varisler varsa, o varislerin hesabına da yatırılacaktır. 5 kardeş var, arazi babalarından miras kalmış ancak birbirleriyle oturup anlaşamıyorlarsa ve boş kalan, 2 yıl üst üste ekilmeyen bu alanın üretime kazandırılmasıyla buradan elde edilecek kira gelirleri de bu insanlara hakça dağıtılmış olacak" diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)