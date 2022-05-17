Vahit Kirişci: Üretmeden tüketmek mümkün değil

Fide dağıtım etkinliğinde konuşan Bakan Vahit Kirişci, üretimin önemine vurgu yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen fide dağıtım törenine katıldı.

İlk olarak kooperatiflerce kurulan stantları gezen Bakan Vahit Kirişci, daha sonra açıklamalarda bulundu.

"Üretmeden tüketmek mümkün değil"

Üreticilere özellikle de daha fazla üretmeleri konusunda büyük bir gayret gösterdiklerini belirten Bakan Kirişci, "Stantları ziyaretim sırasında da dile getirdim değerli kardeşlerim, üretmeden asla tüketmek mümkün değil." dedi.

Ankara’nın sulama konularında da ihtiyaçlarını ifade eden Bakan Kirişci, "Göreve geldiğimiz günden itibaren bütün DSİ başta olmak üzere ilgili birimlerdeki arkadaşları da bu konuda talimatlandırmış durumundayım. Ankara’ya yakışır yaraşır bir tarımsal sulama olması. Bakanlığımızın yürütülmesi gereken faaliyetleri inşallah bu süre içerisinde gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

"Kırsal, çağdaşlaşmanın olmazsa olmazı"

İHA'nın haberine göre amaçlarının kent sebzeciliğini testit etmek olduğunu belirten Bakan Kirişci, şöyle devam etti:

"Bu kavram belki de çok konuşulmuyor, çok dikkate alınmıyor ama bunun dikkate alınmasını istiyoruz. Üzülerek belirtmek isterim ki biz kırsalı terk ederek çağdaşlaşacağımızı modernleşeceğimizi düşündük ve böyle bir yanılgı içerisine girdik ama sonra gördük ki kırsal aslında çağdaşlaşmanın da olmazsa olmazıdır."

"Yeşili koruyarak geliştireceğiz"

Türkiye’deki üreticilerle her zaman iftihar ettiklerini belirten Kirişci, "Yeşil her zaman için bizim geleceğimiz üretip her zaman bizim geleceğimiz ve bunun üretimi bu yeşili koruyarak geliştirerek, milli güvenlik kadar önemli olan gıda güvenliği oldu da biz zapt altına almış olacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Kirişci, daha sonra üreticilerle hatıra fotoğrafı çektirip fide dağıtımında bulundu.