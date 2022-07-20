Ülkede Türkiye için ayrılan 'Turkish land' bölgesinde tarımsal yatırım anlaşması sağlanıldı. Elde edilecek hasılatın yüzde 70'i Türkiye'ye, yüzde 30'luk kısmı ise Venezuela'ya bırakılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 15 Haziran günü yurt dışında yapılması planlanan tarım ve gıda ürünleri yatırımlarını duyurmuştu.

Bakan Vahit Kirişci ise detayları konuşmak ve Venezuela topraklarında tarım yatırımı yapmak için Güney Amerika'ya hareket etti.

Vahit Kirişci burada, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Venezuela Üretken Tarım ve Araziler Bakanı Wilmar Castro Soteldo ile bir araya geldi.

Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Venezuela’nın başkenti Karakas’ta Devlet Başkanı Sn. Nicolas Maduro ile görüştük. Sn. Cumhurbaşkanı’na kabulleri için şükranlarımı arz ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Hasadın yüzde 70'i Türkiye'ye kalanı Venezuela'ya

Venezuela'da Türkiye için ayrılan ve "Turkish land" olarak adlandırılan bölgede tarımsal yatırım yapılacak ve elde edilecek hasılatın yüzde 70'inin yatırımcıya, geri kalan yüzde 30'luk kısmının da Venezuela'ya bırakılacak.

Açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun geçen hafta gerçekleştirilen ziyaretinde iki ülke arasında üç ayrı iş birliği anlaşması imzalandığının hatırlatıldığı belirtilerek, "Bitki Koruma ve Karantina Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı" imzalandığı duyurulmuştu.

"Türk yatırımcıların 400 bin hektar alanda yatırım yapabilecekleri belirtilmiştir"

Bakanlık açıklamasında şu ifadeler kullanılmıştı;

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmeler esnasında ve sonrasında, imza töreninde Sn. Maduro, Türk yatırımcıları kendi ülkesine yatırım yapmak üzere davet etmiştir. Venezuela Üretken Tarım ve Araziler Bakanı Sn. Wilman Castro Soteldo, Sn. Tarım ve Orman Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişci'ye Türk yatırımcıların Venezuela'da 400 bin hektar tarımsal alanda yatırım yapabileceklerini belirtmiştir.

Vahit Kirişci Venezuela'da toprak bakıyor VİDEO



Elde edilen hasılat Türkiye'nin ihracatı için de kullanılacak

Yapılan teklife göre, Venezuela'da Türkiye için ayrılan ve ‘Turkish land’ olarak adlandırılan bölgede tarımsal yatırım yapılması ve elde edilecek hasılatın yüzde 70'inin yatırımcıya, geri kalan yüzde 30'luk kısmının da Venezuela'ya bırakılması ifade edilmiştir. Yatırımcının elde edeceği hasılatın Türkiye'nin ihracatı için de kullanılabileceği kaydedilmiştir.”