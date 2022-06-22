Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Marmaris'te çıkan orman yangınının saati ve üç ayrı noktada olmasının sabotaj şüphesi uyandırdığını söyledi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde Bördübet Koyu'nda başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisi ile ilerlemeye devam ediyor.

Havadan ve karadan tüm ekiplerin müdahalesine rağmen bölgedeki şiddetli rüzgar söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor.

Tarım ve Orman Bakanu Vahit Kirişçi, yangınla ilgili son durumu CNN Türk canlı yayına bağlanarak Ahmet Hakan'a anlattı.

Bakan Kirişçi, "Yangını ilk İHA'larımız sayesinde tespit ettik. Onun dışında gece görüşlü kulelerimiz var, biz teknolojiyi çok iyi kullanıyoruz. Yangın kontrol altına alınma aşamasında" dedi.

"Yangının saati ve üç ayrı bulunuyor olması bizde de sabotaj kuşkularını uyandırıyor"

Ahmet Hakan'ın "Sabotaj şüphesi üzerinde duruyor musunuz?" sorunu yanıtlayan Bakan Kirişçi, şu yanıtı verdi:

"Bizim tabi bakanlık olarak ilgili olduğumuz bir alan değil. Ama tabii ki her vatandaşımız gibi bizim de aklımıza geliyor. Niye geliyor, işte ben 20.02'de bu yangınla olan hadiseyi ilk farkediyorum, İHA'larımızdan kulelerimizden almış olduğumuz bilgi 20.02.

Şimdi Türkiye'nin batısında bir vilayet de olsa Muğla Marmaris'imiz netice itibariyle havanın kararmasına yakın olan saatler. Bu birincisi. İkincisi ise üç ayrı yerde bulunuyor olması bizde de bu kuşkuları uyandırıyor.

Vahit Kirişçi'den Marmaris yangınıyla ilgili sabotaj açıklaması VİDEO



"Ama kanıtımız yok, araştırmalar sürüyor"

Ama elimizde herhangi bir delil yok. İlgili birimlerimiz bu konuya ilişkin araştırmaları yapıyorlar. Bizim Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bu konuda bir cümle kurmamız çok doğru olmaz, çünkü elimizde bir delil yok"