Vahit Kirişci'den stok çıkışı: Her şeyimiz var

Bakan Vahit Kirişci, ayçiçek yağı ve şeker stoklarıyla ilgili algı operasyonu yürütüldüğünü söyleyerek stoklarda yeterli miktarda ürünün olduğunu açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Bursa'da sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Temsilcilerie 2023 ve sonrası için yürünecek yolları konuşan Bakan Vahit Kirişçi, şu anda Türkiye’de tarımın mevzuatı konusunda bir eksiklik olmadığını, ufak dokunuşların gerektiğini söyledi.

"Dünya bir anda şaşkına döndü, raflara hücüm başladı"

Tüm dünyanın kriz yaşadığını vurgulayan Kirişci, "Tarımı tali bir sektör olarak gören, bir şekilde ithalat yoluyla tarım ürünlerinin ikame edilebileceğini düşünen çevrelerin ne kadar büyük bir yanılgı içerisinde olduklarını, önce pandemi akabinde de Rusya-Ukrayna savaşında açık açık gördük. Paramız olsa dahi bizim gıda arz güvenliğini sağlama konusunda yetersizliğimiz ortaya çıktı. Dünya olarak söylüyorum. Bir anda dünya şaşkına döndü. Raflara büyük bir hücum başladı. Bu pandemi döneminde oldu." dedi.

Bakan Kirişci: 'Bu ülkede o yok, bu yok’ diyenlere kapak olsun

"Tarım stratejik ve vazgeçilemez bir sektör"

Rusya-Ukrayna savaşıyla bu süreç pik yaptığını söyleyen Kirişci, "Herkes anladı ki tarım stratejik bir sektör, vazgeçilmez bir sektör ve tarım sektöründe mutlaka Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere, bu ülkeyi yönetenleri bulunurluğa önem vermesi gerekiyor. Buradan kimsenin tek bir cümle söyleyecek durumu yok ki, pandemi döneminde ve devamında da bu savaş döneminde bir ürünün bulunurluk noktasında eksikliği çekilmedi. Zamanında alınan tedbirler ve bu tedbirler sayesinde bulundurulması gereken bütün temel ürünler konusunda bu konu halledilmiş oldu." diye konuştu.

"Yeteri kadar yağ ve şeker stoklarımız var"

DHA'nın haberine göre, ayçiçek yağı ve şeker stoklarıyla ilgili eleştirilere de yanıt veren Kirişci, şu ifadelerle devam etti:

"Bakanlığımızın mürekkebi kurumadan bir anda ayçiçeği yağı konusu gündeme geldi. Ama birkaç gün sürdü ve konu kapandı. Şimdi şekerle ilgili olarak birtakım çabaların, algı operasyonlarının olduğunu görüyoruz. Ama bu konularda da bizim yeteri kadar yetecek miktarda, kendi ürünlerimiz stoklarımızda, kayıtlarımızda ve depolarımızda bulunmaktadır.





"'Ülkede o yok bu yok' diyenlere kapak olsun"

Üreticilerimize buradan sesleniyorum. Ki bu üreticilerimiz, ‘Bu ülkede o yok, bu yok’ diyenlere de kapak olsun diyorum. Bu ülkenin eli öpülesi, bu masanın etrafında olan değerli paydaşlarımız, Bursa özelinde ama Türkiye genelinde de bütün üreticilerimiz sadece 85 milyonu doyurmakla kalmıyor, aynı zamanda bu ülkede bulunan bize sığınmak adına misafir konumunda bulunan 5 milyona, bu ülkeye gelen 50 milyonun üzerinde turiste ve arta kalanı da ihraç ederek üreticilerimiz, bu zamana kadarki çabalarını başarıyla sürdürdüler. Bundan sonra da sürdürecekler. Ve biz bu üreticilerimizin her daim olduğu gibi daha güçlü bir şekilde yanlarında yer alacağız. Onları desteklemeye devam edeceğiz. Üreticimize diyoruz ki sen üret, yeter."