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Vahit Kirişci'nin bir atölyede çanak yapımını deneyimlediği anlar

Vahit Kirişci'nin bir atölyede çanak yapımını deneyimlediği anlar

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Nevşehir'de bir atölyede tezgaha geçerek çanak yapımını deneyimledi. O anlar kaydedilirken renkli görüntüler de ortaya çıktı.