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- Vahit Kirişci'nin bir atölyede çanak yapımını deneyimlediği anlar
Vahit Kirişci'nin bir atölyede çanak yapımını deneyimlediği anlar
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Nevşehir'de bir atölyede tezgaha geçerek çanak yapımını deneyimledi. O anlar kaydedilirken renkli görüntüler de ortaya çıktı.
- 10.09.2022 - 15:42
- Güncelleme : 10.09.2022 - 16:01
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Nevşehir'de.
Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Vahit Kirişci, Kapadokya bölgesinin el sanatları merkezi olarak bilinen, çanak çömlek yapımı ile ünlü Avanos ilçesini ziyaret etti.
Bakan Kirişci, burada bir çanak çömlek atölyesini gezdi.
Bakan çanak yaptı
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, firma yetkilisinden ürünlerin yapımıyla ilgili bilgi aldı. Daha sonra çanak çömlek yapımını izleyen Kirişci, önlük giyip, tezgaha oturarak çanak yaptı.
Renkli görüntüler ortaya çıktı
Vahit Kirişci'nin çanak yaptığı anlarda, renkli görüntüler de ortaya çıktı.
AA'nın haberine göre; ziyaret sonunda Bakan Kirişci'ye çeşitli hediyeler verildi.
Vahit Kirişci'nin bir atölyede çanak yapımını deneyimlediği anlar - VİDEO