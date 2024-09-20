Vahit Kirişci'nin damadı hayatını kaybetti Çankaya ilçesinde oturan Mehmet Özcan, dün gece saatlerinde banyoda düşmesi sonrası ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.

DHA

Çiğdem Mahallesi'ndeki evinde eşi tarafından hareketsiz bulunan Mehmet Özcan'ın, ihbar üzerine hastaneye kaldırılması sonrası kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan eski Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci'nin damadı 29 yaşındaki Mehmet Özcan, yaşamını yitirdi.

VAHİT KİRİŞCİ'DEN PAYLAŞIM

Damadının acı kaybı sonrası Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınlayarak şu ifadelerde bulundu:

Biricik evladım, damadım Mehmet Özcan vefat etmiştir. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Balgat Merkez Camisi'nde kılınacak olup, cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecektir.



Mehmet'ime Allah'tan rahmet diliyorum. Kabri nur, mekanı cennet olsun.

KURUM VE YUMAKLI TAZİYE MESAJI YAYINLADI

Vefat haberini alan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayınladı.

Bakan Yumaklı, paylaşımında şu ifadelerde bulundu:

TBMM Tarım ve Köyişleri Komisyonu Başkanımız ve önceki dönem Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci'nin damadı Mehmet Özcan evladımızın vefatını üzüntüyle öğrendim.



Merhuma Allah'tan rahmet, değerli eşine, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun.

Bakan Kurum ise paylaşımında şu açıklamalara yer verdi:

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı, Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sayın Vahit Kirişci'nin vefat eden damadı Mehmet Özcan'a Allah'tan rahmet; Vahit Bey başta olmak üzere tüm ailesine, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)