Vaka sayısı en çok artan 10 il açıklandı! Bu illerde olanlar daha dikkatli olmalı

Vaka sayısı en çok artan 10 il açıklandı! Bu illerde olanlar daha dikkatli olmalı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Eylül-1 Ekim haftası 100 bin nüfusta vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıklayarak, ''Bu illerden birindeyseniz daha dikkatli olmalısınız.'' uyarısında bulundu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadelesini hız kesmeden sürdüren Türkiye'de aşılama çalışmaları da süratle devam ediyor.

Son günlerde 30 bini geçen vaka sayısı, yeni önlemleri beraberinde getirecek mi merak ediliyor.

Bu kapsamda illerin vaka ve bulaş oranları baz alınarak atılan normalleşme adımlarında önümüzdeki günlere referans olacak harita güncellendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 25 Eylül-1 Ekim haftası koronavirüs salgınında 100 bin nüfusta görülen vaka sayısında artış yaşanan illerin haritasını paylaştı.

''BU İLLERDEYSENİZ DAHA DİKKATLİ OLMALISINIZ''

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:

''25 Eylül-1 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Bursa, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne, Mersin, Denizli, Samsun. Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız.''

Koca'nın paylaştığı haritaya göre Sakarya 449,53'lük oranla zirveye yerleşirken Sakarya'yı takip eden şehirler, Bursa, Samsun, Uşak oldu.