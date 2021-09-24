Vaka sayısı en çok artan 10 il açıklandı! Bu illerden birindeyseniz daha dikkatli olun

Vaka sayısı en çok artan 10 il açıklandı! Bu illerden birindeyseniz daha dikkatli olun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Eylül haftası 100 bin nüfusta vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıklayarak, ''Bu illerden birindeyseniz daha dikkatli olmalısınız.'' uyarısında bulundu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadelesini hız kesmeden sürdüren Türkiye'de aşılama çalışmaları da süratle devam ediyor.

20 ile 30 bin arasında bir seyir izleyen vaka sayısı, yeni önlemleri beraberinde getirecek mi merak ediliyor.

Bu kapsamda illerin vaka ve bulaş oranları baz alınarak atılan normalleşme adımlarında önümüzdeki günlere referans olacak harita güncellendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 11-17 Eylül haftası koronavirüs salgınında 100 bin nüfusta görülen vaka sayısında artış yaşanan illerin haritasını paylaştı.

''BU İLLERDEYSENİZ DAHA DİKKATLİ OLMALISINIZ''

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:

''11-17 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Kastamonu, Kırıkkale, Zonguldak, Tokat, Trabzon, Malatya, Yozgat, Düzce, Erzincan, Çorum! Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı, tedbirler şart.''

Koca'nın paylaştığı haritaya göre Trabzon 538,61'lik oranla zirveye yerleşirken Trabzon'u takip eden şehirler, Rize, Malatya, Elazığ oldu. Vaka oranlarının en düşük olduğu şehirler ise Muğla, Aydın, Van, Şırnak oldu.

