Vaka sayısı en çok artan 10 il belli oldu! Bu illerden birindeyseniz daha dikkatli olun

Vaka sayısı en çok artan 10 il belli oldu! Bu illerden birindeyseniz daha dikkatli olun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16-22 Ekim haftası 100 bin nüfusta vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı. İşte 16-22 Ekim haftası vaka sayısı en çok artan 10 il...

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadelesini hız kesmeden sürdüren Türkiye'de aşılama çalışmaları da süratle devam ediyor.

20 ile 30 bin arasında bir seyir izleyen vaka sayısı, yeni önlemleri beraberinde getirecek mi merak ediliyor.

Bu kapsamda illerin vaka ve bulaş oranları baz alınarak atılan normalleşme adımlarında önümüzdeki günlere referans olacak harita güncellendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 16-22 Ekim haftası koronavirüs salgınında 100 bin nüfusta görülen vaka sayısında artış yaşanan illerin haritasını paylaştı.

BU İLLERDEYSENİZ DAHA DİKKATLİ OLUN

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:

''16-22 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Yalova, Tunceli, Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli, Amasya, Osmaniye, Kırşehir.''

Koca'nın paylaştığı haritaya göre, Kocaeli 428,44'lük oranla zirveye yerleşirken Kocaeli'yi takip eden şehirler Yalova, Kırşehir ve Balıkesir oldu.