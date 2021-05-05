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    Vaka sayısı en çok azalan iller açıklandı

    Vaka sayısı en çok azalan iller açıklandı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı. Buna göre en çok azalma İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars'ta oldu.
    • AA
    • 05.05.2021 - 16:59
    • Güncelleme : 05.05.2021 - 17:31
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden geçen haftaya göre 100 bin  nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı.

    Buna göre vaka artışının en çok azaldığı iller İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars oldu.

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    Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:

    "Geçen haftaya göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan illerimiz; İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars"

    Vaka sayısı en çok azalan iller açıklandı #1

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