Vakalar düşmezse aşı olamayanlara yeni kısıtlamalar gelebilir

17 günlük tam kapanma sonrası vaka sayısı 5 binin altına düşmezse aşı olmayanların kısıtlanması da dahil yeni tedbirlerin alınması gündemde.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde 17 Mayıs Pazartesi günü sona erecek tam kapanma uygulaması başladı.

17 günlük tam kapanmanın ardından Türkiye’nin atacağı adımlar da netleşmeye başladı.

Türkiye'nin tam kapanma sonrası normalleşme adımlarına temkinli yaklaşması beklenirken özellikle geçtiğimiz yaz döneminde yapılan hatalar tekrarlanmayacak. Normalleşmeye kontrollü bir geçiş yapılacak.

HEDEF 5 BİNİN ALTI

Kapanmanın etkisiyle bayramdan sonra günlük vaka sayılarının 5 binin altına indirilmesi hedefleniyor.

Vaka sayılarında istenilen düzeye ulaşıldığı takdirde sınırlamaların kaldırılması gündeme gelecek.

BİLİM KURULU: YASAKLAR DEVAM EDEBİLİR

Bilim Kurulu vaka sayıları hedeflenen seviyelere düşmezse belirli bir saatten sonra uygulanan sokağa çıkma sınırlamalarının devam edebileceği belirtiliyor. Yine hafta sonu uygulanan sokağa çıkma sınırlamasının da sürebileceği ifade ediliyor.

AŞI OLMAYANA KISITLAMA

Vaka sayıları düşüşe geçmezse toplumun büyük bir kısmı aşılanana kadar yeni tedbirlerin alınabileceği belirtiliyor. Yine aşı olmayan kişilerin ve yaş gruplarının toplumdaki dolaşımını azaltmaya yönelik tedbirlerin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.