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    Vakaların arttığı İzmir'de ürküten görüntüler

    Son günlerde vaka sayısının artış gösterdiği illerden biri olan İzmir'de, cadde ve sokaklarda görülen insan yoğunluğu korkuttu.
    • İHA
    • 22.10.2020 - 16:06
    • Güncelleme : 22.10.2020 - 16:06
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    Vakaların arttığı İzmir'de ürküten görüntüler

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; İzmir, Aydın, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta vaka sayılarının artış gösterdiğini açıklamıştı.

    Vatandaşlara maskenin öneminin artığını söyleyen Koca, kurallara uyulması konusunda tekrar uyarılarda bulundu.

    KARŞIYAKA ÇARŞISI'NDAKİ YOĞUNLUK KORKUTTU

    İzmir'in en kalabalık bölgelerinden biri olan Karşıyaka Çarşısı'nda ise hafta içi olmasına rağmen yoğunluk gözlendi. Bankaların, iş merkezlerinin, alışveriş dükkanlarının ve lokanta gibi yeme içme işletmelerinin olduğu çarşı, öğle saatlerinde vatandaşlarla doldu. Vatandaşların çoğunluğu maske takmaya özen gösterirken, bazı vatandaşların ise maske takmaması dikkat çekti.

    Vakaların arttığı İzmir'de korkutan görüntüler- İZLE

    VATANDAŞLARIN YÜZDE 90'I MASKE TAKIYOR

    İzmirlilerin kurallara çoğunlukla uyduğunu söyleyen Haydar Görkemli (62), "Vaka artışlarının şehir dışı ve yurt dışından gelen insanlar sebebiyle gerçekleştiğini düşünüyorum. Cenazelere, düğünlere gelen insanlar bunun kaynağı olabilir. Buradaki vatandaşların yüzde 90'ı kurallara uyuyor ve maske takıyor. Alınan önlemler de etkili" dedi.

    Vakaların arttığı İzmir de ürküten görüntüler #1

    "İNSANLAR KORONAVİRÜSÜ HAFİFE ALIYOR"

    Kurallara uyulmaması sebebiyle vakaların artış gösterdiğini söyleyen Fuat Tan (72) ise, "İnsanların çoğu maskesi çenede şekilde geziyor. Bazılarında ise hiç maske yok. İnsanlar koronavirüsü hafife alıyor. Herkes dikkat etse bu vakalar bu kadar yükselmeyebilir. Vakalar günden güne yükseliyor" ifadelerini kullandı.

    Vakaların arttığı İzmir de ürküten görüntüler #2

    Vakaların arttığı İzmir de ürküten görüntüler #3

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