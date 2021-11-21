Vakanüvis, Muzaffer Tema'yı yazdı

Vakanüvis, Türk sinemasının Batılı anlamda ilk jönlerinden biri olan Muzaffer Tema’nın, Türkiye, Hollywood, İtalya ve Almanya serüvenini kaleme aldı.

Hem Hollywood’da bir “ilk” oldu hem de “Ay’a gitti”

Vakanüvis

Malumunuz; Hollywood’da iş yapmak, Türk oyuncuların büyük bir bölümünün “Kızıl Elma”sı.

Gösteri sanatları içerisinde bu unvanı alan ilk kişi ise Muzaffer Tema’ydı.

Tema, Hollywood’a gitmekle kalmamış, bir de sıra dışı bir projede yer almıştı. Muzaffer Tema, senaryoya göre “Ay’a giden ilk 12 insan”dan biri olmuştu.

SEKİZ YIL İÇİNDE YEŞLİÇAM’DAN HOLLYWOOD’A TRANSFER OLDU

Muzaffer Tema, 15 Haziran 1919’da, İstanbul’da doğmuştu.

Gönlünde subay olmak yatsa da babasının ısrarıyla hayat rotasını oyunculuğa kırmıştı.

İstanbul Belediye Konservatuvarı’ndan mezun olan Tema, Ankara Devlet Konservatuarı ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nda görev yapmıştı.

Sonrasında sinemaya yönelen Muzaffer Tema, 1949’da ilk sinema filmi “Uçuruma Doğru”da rol almıştı. Kısa sürede “Avrupaî” tipiyle romantik filmlerin aranılan jönü haline gelen Muzaffer Tema, sinemaya adım atışından sadece iki yıl sonra, 1951 yılında çevirdiği “Dudaktan Kalbe” filmiyle dönemin Yıldız dergisi tarafından “yılın en iyi aktörü” seçildi. Tema, bu ödülün üzerinden geçen beş yılın ardından ise Hollywood’un yolunu tutacaktı.

ÜNLÜLERLE ARKADAŞ OLMA ÇABALARI

Türk sinemasının Batılı anlamda ilk jönlerinden biri olan Muzaffer Tema, 1956 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti.

Burada sinemada Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde yaşamaya başlayan Tema, bütün mesaisini sinema endüstrisinin kalbi Hollywood’da çevre edinmeye harcıyordu.

İlk olarak Paramount Film Stüdyosu’nun Newyork ofisine başvuran Muzaffer Tema, Amerikan sinemasından ünlülerle tanışmaya, arkadaş olmaya çabalamıştı.

Cary Grand, Zsa Zsa Gabor, Robert Mitchum, Gary Cooper ve Marilyn Monroe gibi starlarla tanışan Tema ayrıca, ikizi kadar benzediği ve hayranı olduğu Amerikalı oyuncu Alan Ladd’le de arkadaş olmuştu.

Bu tanışıklıklarını bir Hollywood filminde oynayabilmek için değerlendirmeye çalışan Tema, aradığı fırsatı ise 1959 yılında bulmuştu.

YAPIMCILAR 12 MİLLETTEN 12 AKTÖR ARAYINCA…

1950’lerde, ABD ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (Rusya) arasında kıyasıya bir uzay yarışı vardı.

İki ülke, teknolojik gelişmelerde birbirini geçmeye çabalarken, bir yandan ülke içinde bir yandan da liderleri oldukları kampların devletlerinde yoğun bir halkla ilişkiler ve propaganda çalışması yürütüyorlardı.

SSCB devlet yönetimi, uzay çalışmalarının anlatıldığı belgeselleri hem Rusya’da hem de uydu ülkelerde televizyon ve sinemalar aracılığıyla halka gösteriyordu.

ABD’de ise bu Hollywood’un işiydi.

“Amerikan propaganda makinesi” Hollywood, hemen kolları sıvamış ve peş peşe uzay filmleri çekmeye başlamıştı. Bu çerçevede Colombia Pictures, Ay’a giden 12 adamın anlatılacağı bir film hazırlığındaydı.

Yapımcılar, 12 ülkeden bilim adamının Ay’a gidiş öyküsünü anlatmak istiyordu.

Senaryoya göre, 12 kişi değişik ülkelerden olacaktı ve bu ülkeler arasında Türkiye de vardı.

İşte, geçmişte yaptığı iş başvuru kayıtlarından Muzaffer Tema’nın Hollywood’daki varlığından haberdar olan Colombia Pictures yöneticileri, o dönem bağlı olduğu 20th Century Fox’tan Tema’yı “ödünç alacaklardı”.

Tema, 1959 yılında David Bradley’nin yönettiği, Ken Clark’ın başrolünü üstlendiği “Twelwe to the Moon” (Aya 12 Adam) filminde oynadı.

Film; Ay üssünde görevli değişik milletlerden 12 bilim adamının uzaydaki maceralarını konu alıyordu.

Muzaffer Tema da ekipteki Türk doktor olan “Selim Halit”i canlandırmıştı. Bir Türk oyuncunun Hollywood yapımında rol alması, bekleneceği gibi Türkiye’de basının büyük ilgisini çekmişti.

Film, o günlerde basında yer alan Muzaffer Tema ile yapılan röportajlar eşliğinde “Ayda Korkunç Mücadele” ismiyle Türk seyirciyle de buluşmuştu.

MURAT BELGE’NİN ÜVEY ANNESİ ZSA ZSA GABOR’LA BİR DÖNEM SEVGİLİ OLMUŞTU

Tema, bu filmden önce “Certain Smile” (Acı Tebessüm) adlı bir filmde de rol almıştı. Tema’nın Hollywood macerası sadece iki projeden ibaret kalınca; filmin adı birkaç yıl sonrasına adeta ironik bir gönderme gibi olmuştu.

O dönemde babasının sağlık sorunları da Tema’nın Los Angeles’taki işlerini takip edememesine yol açmıştı. Kısa bir süre Türkiye’ye gelen Muzaffer Tema, tekrar ABD’ye gittiğinde ise artık işinden ziyade özel hayatıyla öne çıkacaktı.

Zira Tema, dönemin en ünlü starlarından birisi olan Zsa Zsa Gabor’la ilişki yaşamıştı. Sevgilileri ve evlilikleriyle – tam 8 evlilik yapmıştı - sürekli magazin basının gündeminde olan Zsa Zsa Gabor’un eski kocalarından birisi de Murat Belge’nin babası Burhan Belge’ydi. Gabor ve Belge, 1937-41 yılları arasında evli kalmışlardı.

TEMA, UZUN YILLAR ABD’DE YAŞADI

Muzaffer Tema, Hollywood’da aradığını bulamadıysa da ABD’den kopmadı.

Uzun yıllar bu ülkede yaşayan Tema, zaman zaman Türkiye’ye gelerek film yapımcılığına soyundu, filmlerde rol aldı.

Toplam 146 filmde rol alan Muzaffer Tema ABD’dekilerine ilaveten İtalya ve Almanya’da da birer yabancı filmde oynamıştı. Tema, 4 Ekim 2011’de 92 yaşındayken İzmir Çeşme’de hayatını kaybetti.