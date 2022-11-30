Vakanüvis yazdı: Katar'da futbol

Vakanüvis, Dünya Kupası bağlamında günlerdir ilgi odağı olan Katar'ın, 1940'lı yıllara dayanan spor ilgisini kaleme aldı.

Katar’da futbol:

Pele oynamış, Muhammed Ali seyretmişti

Vakanüvis

Dünya Kupası olanca hızı ve heyecanıyla devam ediyor. Bir yarımada ve “mikro devlet” olan Katar, 11 bin 586 km²’lik yüzölçümü (Kıyas olması bakımından, mesela bizim Konya'nın yüzölçümü 40,841 km²) ve 2,5 milyonu aşan nüfusuyla günlerdir dünyanın ilgi odağı. Gezegen ölçeğinde bir histeri kıvamında devam eden Dünya Kupası’nın bugünlerdeki merkezi olan Katar’ın bu spora olan ilgisi 1940’lı yıllara kadar uzanıyor.

Futbolu Katar’a petrol işçileri getirdi

Futbol Katar’da neredeyse 70 yıldır oynanıyor ve ülkenin en popüler sporu olmaya devam ediyor. Katar’da futbol, 1948’de, ülkede petrol endüstrisindeki gurbetçi işçilerin oynadığı bir oyun olarak başlamıştı. Futbol, kısa bir sürede de Katarlıların en önemli toplumsal ilgi alanlarından biri olmuştu.

1950’de ülkenin ilk futbol takımı Al-Ahli kurulmuş, bunu diğer takımlar izlemiş, 1951’de de Qatar Oil Company, ülkenin ilk futbol turnuvasını olan “Ezz Eddin Turnuvası”nı Duhan’da düzenlemişti. Katar’daki ilk stadyumun, Doha Stadyumu’nun inşasına ise 1950’li yıllarda başlanmıştı. Doha Stadyumu resmi olarak 1962’de açıldıysa da amatör takımlar 1955 yılından itibaren burada müsabakalar yapmışlardı.

Pele oynamış, Muhammed Ali seyretmişti

Peş peşe bulunan petrol sahaları ile hızla zenginleşen Katar, futbol aracılığıyla uluslararası arenada dikkat çekmek için de fırsat kolluyordu. Daha 1963’te FIFA’ya üye olan Katar, 1973 yılında ise dönemin en popüler iki spor adamı, efsanevî futbolcu Edson Arantes do Nascimento Pele ile yine efsane boksör Muhammed Ali’nin içinde yer aldığı bir organizasyon düzenlemişti. Pele, eski kulübü Santos ile Katar’ın en eski futbol kulübü Al Ahli ile hazırlık maçında oynamıştı. Katarlı futbolcular ile şöhretlerin yaptığı maçta sahada Pele bir star olarak öne çıkarken, tribünde de Muhammed Ali ilgi odağı olmuştu. Bu arada Muhammed Ali, 1973’teki maçtan iki yıl önce de bir gösteri müsabakası için yine aynı stadyuma gelmişti.

Peş peşe Brezilya ve İngiltere’yi yenmişlerdi

Parasal güç ve spor, hassaten de futbol eksenli kamusal diplomasi yöntemlerini başarılı bir şekilde hayata geçiren Katar, 80’lerde genç ve performansı yüksek futbol takımları oluşturmaya başlamıştı. Öyle ki, 1981 yılında FIFA organizasyonunda Katarlı genç takım büyük bir başarıya imza atmıştı. Avustralya’da düzenlenen 1981 FIFA Dünya Gençler Şampiyonası’nda Katar Genç Milli, finale kadar çıkmıştı. Katar takımı, çeyrek finalde - hem de - Brezilya’yı 3-2 ve ardından da yarı finalde – hem de – İngiltere’yi 2-1 yenerek finali o zamanki adıyla “Batı Almanya”yla oynamış ancak kupayı alamayarak ikinci olmuştu. Katar ayrıca, 1984’te Los Angeles ve 1992 Barselona Olimpiyat Oyunlarına da katılmış ve oldukça başarılı bir performans sergilemişti.

Katar - Bahreyn rekabeti bizim Galatasaray - Fenerbahçe rekabeti gibi

Bu arada, Katar’ın futbol hikâyesinde Bahreyn ayrı bir yer tutuyor. Yıllardır büyük gerilimler yaşayan, zaman zaman diplomatik ilişkilerini donduran, son yıllarda savaşın eşiğine bile gelen iki ülke, tuhaf bir biçimde futbolda oldukça yakın ilişkiler içinde olmuşlardı. Bahreyn, her ne kadar İran’a yenilerek 2022 Dünya Kupası’na katılamadıysa da yıllar içinde sık sık Katar’la maçlar yapmıştı. Bugüne kadar Katar ile Bahreyn tam 38 maçta karşı karşıya geldi. Bu tablo; 11 maçı kazanan, 7 mağlubiyet alan ve 19’unda da berabere kalan Bahreyn lehine.

Son not olarak, genel futbol kamuoyundan uzak kesimler ya da ideolojik bakış sahipleri pek bilmese de / yakıştıramasa da Katar, son 30 yılda FIFA Dünya, Asya Oyunları ve Körfez Kupası Şampiyonalarını başarıyla düzenlemişti.