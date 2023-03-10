Vakanüvis yazdı: Masa"daki itişme gene akıllara getirdi... Peki Güneş Motel’de n’olmuştu? Millet İttifakı krizi, akıllara Güneş Motel pazarlıklarını getirdi... Vakanüvis, Güneş Motel'de yaşananları kaleme aldı.

“Masa”daki itişme gene akıllara getirdi... Peki Güneş Motel’de n’olmuştu?

Vakanüvis

Millet İttifakı’nın geçen perşembe gecesinden bu yana yaşadığı deprem, toz duman, zigzag, karşılıklı ağır hakaretler, tekrar el sıkışma silsilesinde “Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Yardımcılıkları pazarlığı” iddiaları da önemli bir yer tuttu. Gelinen noktada, her genel başkana bir yardımcılık formülüne ilaveten İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarının da Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı olma ihtimaliyle birlikte “masa”da tam 8 ayrı adaylık söz konusu olacak gibi görünüyor. Hâl böyle olunca da bu türden iddiaların havada uçuştuğu her dönemde olduğu gibi bu defa da geçmişteki “Güneş Motel pazarlıkları” hatırlanıyor, hatırlatılıyor.

CHP yüzde 41 oy almıştı ama...

“Güneş Motel Olayı” veya “11’ler Olayı”, 1977 genel seçimlerini müteakiben yaşanmıştı. Türkiye’nin istikrarsızlık yaşadığı o günlerde, o günlerin tabiriyle “anarşi” her taraftaydı. Bunların en kanlılarından birisi olan Taksim’deki olaylar da 1 Mayıs 1977’de yaşanmıştı. Bu kaos ortamında TBMM erken seçim kararı almıştı.

5 Haziran 1977’deki genel seçimlerde Bülent Ecevit’in liderliğindeki CHP yüzde 41 ile birinci parti olmuş, 213 milletvekili kazanmış ancak bu sayı tek başına iktidar olmasına yetmemişti. Hükümet kurma çalışmalarının başarısız olması üzerine Cumhurbaşkanı Korutürk, hükümeti kurma görevini ikinci büyük parti olan Adalet Partisi’nin Genel Başkanı Süleyman Demirel’e vermişti. Demirel de Milli Selamet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan ve MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş ile II. Milliyetçi Cephe Hükümeti’ni kurmuştu. Ne var ki, 11 Aralık 1977’de yapılan yerel seçimleri de CHP kazanınca hükümet krizi yaşanmıştı.

12 eski AP'li vekilin 11'ine bakanlık

Ana muhalefet, peş peşe gelen seçim başarısını fırsata çevirmek isteyince AP’nin “içine” yönelmişti. Bülent Ecevit, Adalet Partili milletvekilleri Tuncay Mataracı, Şerafettin Elçi, Mete Tan, Hilmi İşgüzar, Orhan Alp, Fethi Acar, Mehmet Oğuz Atalay, Cemalettin İnkaya, Ali Rıza Septioğlu, Enver Akova, Ahmet Karaaslan ve Güneş Öngüt ile temasa geçmişti.

Sonunda II. MC Hükümeti 31 Aralık 1977’de CHP’nin verdiği gensorunun kabul edilmesiyle istifa etmişti. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk de 1 Ocak’ta hükümeti kurma görevini CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit’e vermişti. Ecevit, Güneş Motel’de görüştüğü Adalet Partili 12 milletvekili ile bir dizi görüşme yapmış, bakanlık pazarlıklarının ardından vekiller AP’den istifa etmiş, peşi sıra da Ecevit Hükümeti kurulmuştu.

Pazarlık oteli

Görüşmeler önce Kocaeli Darıca Bayramoğlu’ndaki bir motelde, ardından da Florya’daki Güneş Motel’de yapılmıştı. Bağımsız milletvekillerinden sadece Konya Milletvekili Oğuz Atalay bu teklifi kabul etmemişti. Ayrıca görüşmelerde bulunan ancak parti tabanından gelen baskılara direnemeyen Balıkesir Milletvekili Cemalettin İnkaya da gensoru oylamasına katılmamıştı. Hükümette ayrıca, yine otelde görüşülen Cumhuriyetçi Güven Partisi Genel Başkanı Turhan Fevzioğlu ile Demokrat Parti Genel Başkanı Faruk Sükan da görev almıştı.

Güneş Motel’deki pazarlıklar sonucunda Ecevit Hükümeti’nde bakanlık elde eden isimler ise şu şekildeydi: Tuncay Mataracı Gümrük ve Tekel Bakanı, Şerafettin Elçi Bayındırlık Bakanı, Mete Tan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı, Hilmi İşgüzar Sosyal Güvenlik Bakanı, Orhan Alp Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ali Rıza Septioğlu Devlet Bakanı, Enver Akova Devlet Bakanı, Hasan Korkut Devlet Bakanı, Ahmet Karaaslan İmar ve İskan Bakanı, Güneş Öngüt Ulaştırma Bakanı.