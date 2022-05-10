Vakanüvis yazdı: Rusya: Bir savaş makinası

Vakanüvis, şubat ayında Ukrayna topraklarına giren Rusya'nın tarihe yayılan tüm savaşlarını kaleme aldı.

Vakanüvis

Rusya’nın Ukrayna saldırısı üçüncü ayında.

Ukrayna’yla savaşı, Rusya’nın bitmek tükenmek bilmez savaşçı tutumunun son örneği olarak kayıtlara geçti. Gerçekten de - tarih boyunca birkaç kez adı değişse de - en geniş anlamıyla “Rusya”nın, çevresine ve çevresinin de ötesine karşı saldırgan bir tutum sergilemesi, kesintisiz bir devlet politikası halinde.

Kiev-Rus Federasyonu’ndan Rusya Federasyonu’na

Millattan sonraki yüzyıllarda, “Rusya”nın, bir devlet olarak varlığını ortaya koymasıyla birlikte saldırgan politikaları da ortaya çıkmıştı. M.S. 7 ve 8’inci yüzyıllarda bölgesel çatışmaların içine giren bugünkü Rusya Federasyonu’nun “atası” olan “Kiev-Rus Federasyonu” ile başlayan bu mütecaviz politika, asırlar boyunca devam etmişti. Rus güçleri, bu tarihten itibaren dünyanın çeşitli yerlerinde çok sayıda savaşta ve silahlı çatışmada yer almıştı. Doğu Avrupa’daki fetih savaşları, Avrupa’da toprak büyümesi, göçebelere karşı saldırılar, “Eski Rus” devletinin topraklarında sahiplik iddia etme motivasyonlu operasyonlar, Kafkasya, Volga bölgesi, Sibirya, Orta Asya ve Uzak Doğu lokasyonlu ve muhtelif “gerekçeli” savaşlar, Rusya’nın çatışmacı geçmişinin unsurlarıydı.

Tam 226 savaş, çatışma ve saldırı

AnaBritannica ve Vikipedia’da yer alan bilgilere göre, en geniş tanımıyla “Rusya”, bugüne kadar tam 176 savaş ile 50 bölgesel çatışma ve saldırının içinde yer almıştı. Rusya bu olayların neredeyse dörtte üçüne yakınında doğrudan saldıran taraf olmuştu. Buna göre; “Kiev - Rus Federasyonu”nun 907’deki Bizans İmparatorluğu’na karşı ilk savaşıyla başlayan süreç; 1263-1547 yılları arasındaki “Moskova Büyük Dukalığı”, 1721’e kadar hükümranlığı süren “Rusya Çarlığı”, 1721 yılından 1917 Ekim Devrimi’ne kadar ayakta kalan “Rus İmparatorluğu”, bu tarihten 1922’ye kadar faaliyet gösteren ilk komünist idare “Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti”, ardından kurulan ve 1991 yılında çöken “Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği” ile nihayet günümüze kadar gelen “Rusya Federasyonu”nun saldırgan politikalarıyla devam etmişti.

Her 5 savaşın/saldırının 1’i Müslümanlara

Rusya’nın Müslüman halklar / devletler ile yaptığı savaşlar da toplam savaşlar içerisinde çok önemli bir yekûn tutmakta. Buna göre; Altın Ordu Devleti – Hükümdar Berke, 1258’de İslam’ı seçmiş, toplumda da İslamiyet hızla yayılmıştı – Rusya’nın saldırdığı ilk İslam devleti olmuştu. Altın Ordu Devleti, 1376’dan 1382’ye kadar birkaç kez Rusya’nın saldırılarına maruz kalmıştı. Rusya’nın savaş açtığı diğer bir İslam devleti ise Kazan Hanlığı olmuştu. Rusya, 1438, 1467, 1478 ve 1552 yıllarında olmak üzere tam beş kez bu hanlık ile savaşa girmişti. Rusya’nın saldırılarda bulunup savaşlar açtığı diğer Müslüman devlet ve topluklar da şunlardı: Tatarlar, Astrahan Hanlığı, Kırım Hanlığı, Sibir Hanlığı, Başkurtlar, Müslüman Kazaklar, Hiva Hanlığı, Kırgızlar, İran, Kafkas İmamlığı, Dağıstan, Mısır, Tunus, Somali, Buhara, Afganistan, Çuvaşlar, Gürcüler, Basmacılar, Sibirya Köylüleri, Çeçenler, Azerbaycan, Osmanlı İmparatorluğu, İnguş Milisleri, İslami Barış Tugayı, İçkerya Mücahitleri, Kafkasya Emirliği. Suriye Muhalefeti.

Kore’de, bizimle bile savaşmıştı

Rusya, Osmanlı ile savaşları bir yana; 1950 yılında, Kore Savaşı vesilesiyle Türkiye Cumhuriyeti’yle de savaşan bir ülkeydi. Kore Savaşı, 25 Haziran 1950’de, Çin ve Sovyetler Birliği destekli Kuzey Kore ile ABD destekli Güney Kore arasında başlamıştı. 25 Haziran 1950’de Kuzey Kore, Güney Kore’yi işgal edince sınır boyunca çatışmalar savaşa dönüşmüştü. Bunun üzerine ABD önderliğinde Birleşmiş Milletler güçleri oluşturulmuş, Türkiye de bu güçlere katılmıştı. NATO kuvvetlerine karşı Kuzey Kore’nin – Çin de destek vermişti - yanında yer alan Sovyetler Birliği (Rusya) ile sıcak çatışmalarda karşı karşıya gelmediysek de son tahlilde Türkiye ve Rusya dolaylı olarak savaşan iki taraf olmuştu.

Bizans, Danimarka, Sicilya, Fransa, İngiltere, Güney Afrika, İsrail…

Rusya’nın tarihe yayılan saldırgan tutumu, din farkı ya da birlikteliği de gözetmemişti. Rusya’nın asırlar boyunca savaş açtığı birçok ülke, kendi toplumundaki gibi Hıristiyan çoğunluğun yaşadığı ülkeler olmuştu. Bu çerçevede Rusya; Bizans İmparatorluğu, Polonya Dukalığı, Volga Bulgar Krallığı, İsveç Krallığı, Prusya, Danimarka, Sardunya Krallığı, Sicilya, Fransa, Polonya, Çekoslovakya, Birleşik Krallık, Avustralya, Yunanistan, Moldova, Güney Afrika, Ruanda gibi halkının çoğunluğu Hıristiyan olan devletlerle sayısız savaşa tutuşmuştu. Ayrıca, halkları çeşitli Uzak Doğu dinlerine mensup olan Çin, Kore, Vietnam, Kamboçya, Filipinler, Japonya, Mançurya, Laos ve Tayland gibi ülkelere karşı da saldırgan politikalar izleyen Rusya, Yahudi çoğunluğun yaşadığı İsrail’le de çatışmaya girmişti.