Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Ayasofya Camii'nin kapısındaki tahribata yönelik açıklama

İmparator kapısında meydana gelen tahribata yönelik açıklama yapan Vakıflar Genel Müdürlüğü, tahribatın olağan yıpranmadan kaynaklandığını açıkladı.

Ayasofya Camii'nin imparator kapısında meydana gelen tahribata yönelik haberlerin yayılması üzerine, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü konuya ilişkin açıklama yaptı.

Ayasofya Camii'nin 10 Temmuz 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ibadete açıldığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“İbadete açıldığı günden bu yana aynı zamanda bir Külliye olan Ayasofya Kebir Camii’nin birçok restorasyon çalışması ve ihyası Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüz nezdinde tamamlanmıştır ve gerekli yerlerde devamlılığı sağlanmaktadır. Türbeleri, Sibyan Mektebi, Muvakkıthaneleri ile bir Külliye olan Ayasofya Kebir Camii'nin çalışmaları, restorasyonu, ihyası titizlikle sürdürülmektedir. Son olarak Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açılışı yapılan Ayasofya Fatih Medresesi de buna örnektir.”

Tahribatın olağan yıpranma sürecinden kaynaklandığı belirtildi

DHA’nın haberine göre, Ayasofya Kebir Camii imparator kapısında bulunan ahşap madalyon üzerindeki aşınma ve tahribatın, ahşabın olağan sürecinden yıpranması ve ufak bir dokunma sonucu oluştuğu ifade edildi.

“Oluşan tahribatta bir güvenlik zafiyeti söz konusu değildir”

Açıklamada, Ayasofya Kebir Camii ve Külliyesi'nin 154 güvenlik kamerası, 68 güvenlik görevlisi ve turizm polisleri ile en üst seviyede titizlikle korunduğuna dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

“Ayasofya Kebir Camii imparator kapısı konservasyonu bugün itibarı ile tamamlanmış ve ihyası sağlanmıştır. Konunun incelenmesine yönelik savcılık soruşturmasının yanı sıra bir idari bir teknik olmak üzere 2 müfettiş de ivedilikle görevlendirilmiştir.

Oluşan tahribatta bir güvenlik zafiyeti söz konusu değildir. Ancak takdir edersiniz ki müze statüsünde iken 18-19 bin bandında olan ziyaretçi sayısı camiye dönüştürülmesi ile 40-45 binleri bulmaktadır. Dünya mirası, UNESCO eseri ayrıca Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesi ile bizlere emaneti, mimarlık tarihinin en büyük ve önemli yapılarından olan Ayasofya, 1484 yıldır nasıl ayakta kaldı ise geleceğe de aynı ihtişamı ile bir mabet olarak taşınacaktır."