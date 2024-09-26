Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Terra Santa Manastırı açıklaması Beyoğlu'ndaki Terra Santa Manastırı'nda Beyoğlu Belediyesine yönelik tahliye kararına gelen tepkiler üzerine açıklama yayınlayan Vakıflar Genel Müdürlüğü, binaların belirtilen amaca uygun kullanılmadığını belirtti.

Haber Merkezi

Vakıflar Genel Müdürlüğünün, Beyoğlu'ndaki Terra Santa Manastırı'nda Beyoğlu Belediyesine yönelik tahliye kararı CHP'li belediyenin tepkisine neden oldu.

Kamuoyunda gündeme gelen tahliye kararına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

BİNA AMACINA UYGUN KULLANILMADI

12 Aralık 2022'de yalnızca sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler ile gençlik merkezi olarak kullanılmak üzere 10 yıllığına tahsis edilen tarihi binanın, belirtilen amaca uygun kullanılmadığı tespit edildi. Açıklamada, Beyoğlu Belediyesi tarafından yapılan son açıklamaların kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu vurgulandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Terra Santa Manastırı’nın 2018-2022 yılları arasında restore edilerek hizmete açıldığını belirtti. Tahsis edilen dört binada yapılan incelemeler sonucunda, birinin kafeterya olarak ticari faaliyet yürüttüğü ve diğer üç yapının boş bırakıldığı tespit edildi. Bu durum, Vakıflar Yönetmeliği’nin 63. maddesine aykırı olarak değerlendirildi ve tahsislerin sonlandırılmasına karar verildi.

KÜLTÜREL AALİYETLER İÇİN KULLANILACAK

29 Temmuz'da Beyoğlu Belediyesi'ne yapılan tahsis iptali yazısı sonrası, taşınmazların Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne teslim edilmesi talep edildi; ancak belediyeden herhangi bir geri dönüş alınamadı. Bunun üzerine, Vakıflar Genel Müdürlüğü Beyoğlu Kaymakamlığı’na başvurarak taşınmazların tahliye edilmesini talep etti.

Beyoğlu Terra Santa Manastırı'nın binalarının idari sürecin tamamlanmasının ardından, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Yunus Emre Enstitüsü’ne tahsis edileceği ve burada eğitim ile kültürel faaliyetler için kullanılacağı ifade edildi.