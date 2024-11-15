Vale ücretleri sınırlandırılıyor: İlçelere göre vale fiyatları değişecek

Haber Merkezi

İstanbul’da fahiş rakamlara ulaşan vale bedeline üst sınır​ geliyor.

Sınırlandırma, bölgesel farklılıklar dikkate alınarak belirlenecek.

Vale ücretleri hastane, AVM​ ve otellerde değişiklik gösterecek.

İLÇELERE GÖRE DEĞİŞECEK

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) kasım ayı meclis toplantısında oy birliği ile kabul edilen vale ücretlerindeki üst sınır tarifesine göre; azami vale hizmeti ücreti otopark ücreti hariç tutulmak üzere AVM’lerde 200-300 TL, hastanelerde 150-200 TL, otel, restoran ve eğlence merkezlerinde 250-400 TL ve havalimanlarında ise 500 TL olarak belirlendi.

İŞTE FİYATLAR

İstanbul​'da vale fiyatları, üç bölgeye ayrılan ilçelere göre farklılık gösterecek.

İşte; 1 Ocak itibarıyla geçerli olacak ilçe ilçe vale fiyatları:

1.BÖLGE

Şişli, Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy, Fatih, Beyoğlu ve Üsküdar

AVM’ler için 300 TL,

Hastaneler için 200 TL,

Otel, restoran ve eğlence merkezlerinde 400 TL

2.BÖLGE

Ataşehir, Başakşehir, Ümraniye, Sarıyer, Tuzla, Maltepe, Beylikdüzü, Pendik, Esenyurt, Bahçelievler, Zeytinburnu, Bağcılar, Kartal, Bayrampaşa, Kağıthane, Küçükçekmece, Güngören, Büyükçekmece, Eyüpsultan, Adalar, Beykoz ve Avcılar

AVM’ler için 250 TL,

Hastaneler için 150 TL,

Otel, restoran ve eğlence mekanlarında 300 TL

3.BÖLGE

Gaziosmanpaşa, Çekmeköy, Esenler, Silivri, Sancaktepe, Sultangazi, Arnavutköy, Çatalca, Şile ve Sultanbeyli

AVM’lerde 200 TL,

Hastanelerde 150 TL,

Oteller, restoranlar ve eğlence merkezlerinde 250 TL