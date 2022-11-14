Vali Ali Yerlikaya: 2 hastamızın durumu ciddiyetini koruyor

İstanbul Valisi Yerlikaya, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanan 81 kişiden 57'sinin taburcu edildiğini ve 2'si ağır 24 kişinin de tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Taksim İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen patlamada 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi yaralandı...

Dün saat 16.20 sıralarında yaşanan patlamayla ilgili ayrıntılar gelmeye devam ediyor.

Validen yaralılar ile ilgili açıklama

Vefat edenlerden geriye acı dolu hikayeler ve fotoğraflar kalırken yaralanan vatandaşların da tedavileri sürüyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaralılarla ilgili son durumu sosyal medya hesabından paylaştı.

"2 hastamızın durumu ciddiyetini koruyor"

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"İstiklal Caddesi'ndeki patlama nedeniyle hastanede tedavi gören 57 yaralımız taburcu oldu. 18 hastamız serviste, 6 hastamız yoğun bakımda tedavi görüyor. 2 hastamızın durumu ciddiyetini koruyor. Yaralılarımızın bir an önce sağlığına kavuşmaları için dua ediyoruz."