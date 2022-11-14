Petrol
95.02
-1.01%
Euro
19.1276
-0.48%
Dolar
18.6068
0.33%
Altın
1.049
-0.42%
Borsa
4554
2.21%
Bitcoin
319.892
0.12%
BTXN Coin
6.51
2.19%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C
    Vali Ali Yerlikaya: 2 hastamızın durumu ciddiyetini koruyor

    Vali Ali Yerlikaya: 2 hastamızın durumu ciddiyetini koruyor

    İstanbul Valisi Yerlikaya, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanan 81 kişiden 57'sinin taburcu edildiğini ve 2'si ağır 24 kişinin de tedavisinin sürdüğünü bildirdi.
    • 14.11.2022 - 14:32
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 14:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Taksim İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen patlamada 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi yaralandı...

    Dün saat 16.20 sıralarında yaşanan patlamayla ilgili ayrıntılar gelmeye devam ediyor.

    Validen yaralılar ile ilgili açıklama

    Vefat edenlerden geriye acı dolu hikayeler ve fotoğraflar kalırken yaralanan vatandaşların da tedavileri sürüyor.

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaralılarla ilgili son durumu sosyal medya hesabından paylaştı.

    Vali Ali Yerlikaya: 2 hastamızın durumu ciddiyetini koruyor #1

    "2 hastamızın durumu ciddiyetini koruyor"

    Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

    "İstiklal Caddesi'ndeki patlama nedeniyle hastanede tedavi gören 57 yaralımız taburcu oldu. 18 hastamız serviste, 6 hastamız yoğun bakımda tedavi görüyor. 2 hastamızın durumu ciddiyetini koruyor. Yaralılarımızın bir an önce sağlığına kavuşmaları için dua ediyoruz."

    Vali Ali Yerlikaya: 2 hastamızın durumu ciddiyetini koruyor #2


    Bekir Bozdağ: Şüpheli bankta oturduktan 45 dakika sonra bomba patladı
    İç Haber

    Bekir Bozdağ: Şüpheli bankta oturduktan 45 dakika sonra bomba patladı

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    Advertorial

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Sivasspor galibiyete hasret
    Futbol

    Sivasspor galibiyete hasret

    Görüş Bildir