Vali Ali Yerlikaya İstanbul’un aşılanma oranlarını açıkladı

Vali Yerlikaya yaptığı açıklamada, İstanbul’da toplam aşı sayısının 2 milyonun üzerine çıktığını söyledi. Ayrıca 65 yaş üstü vatandaşların yüzde 81’inin aşılandığı ifade edildi.

İstanbul’da koronavirüs ile mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Çok riskli iller grubunda yer alan ilde, kısıtlamalar devam ederken bir yandan da aşılama çalışmaları sürüyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabı üzerinden ildeki aşılama oranlarına ilişkin verileri paylaştı.

VALİ AÇIKLAMASI

Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul’umuzda toplam 2.814.919 olmak üzere, 1’inci doz 1.661.010, 2’nci doz 1.153.909 aşı yapıldı. 65 yaş ve üstü büyüklerimizin aşı olma oranı yüzde 81,2’ye ulaştı.”

15 GÜNDE YÜZDE 46,4 60 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞ AŞILANDI

"15 gün gibi kısa bir sürede 60-64 yaş grubundaki vatandaşlarımızın %46,4’üne aşı yapıldı."

Vali Yerlikaya, paylaşımına “Mücadelede en büyük gücümüz #AŞI” ifadeleri ile son verdi.