Vali Davut Gül cemevi temel atma töreninde birlik ve beraberlik mesajı verdi

İHA

Türkiye'de, Alevi vatandaşlara yönelik kapsamlı çalışmalarla birlikte tarihi adımlar atılıyor.

Hazırlanan cemevlerine yönelik düzenlemeleri de içeren söz konusu torba kanun teklifi, TBMM'de kabul edilmişti.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile birlikte de Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulmuştu.

Yapılan çalışmalarla birlikte cemevlerinin de fiziki yapıları iyileştirilmeye devam ediliyor.

Yeni yapılan cemevleriyle birlikte vatandaşların rahat bir şekilde ibadetlerini yapmalarına imkan sağlanıyor.

Sancaktepe Belediyesi tarafından Birlik Cemevi için bugün Hilal Mahallesi, Şehit Abdulrahmangazi Caddesi'nde temel atma töreni düzenlendi.

Temel atma törenine İstanbul Valisi Davut Gül'ün yanı sıra, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, MHP Sancaktepe İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu, Birlik Cemevi Başkanı Korkmaz Şencer, Kartal Cemevi Dedesi Celal Özer ve Hilal Mahallesi halkı katıldı.

Muharrem ayı dolayısıyla saz eşliğinde türkülerle başlayan temel atma töreninde, yapılan açıklamaların ardından Vali Davut Gül ve Belediye Başkanı Şeyma Döğücü olmak üzere tüm protokol butonlara basarak, Birlik Cemevi'nin temelini attı.

Törende konuşma gerçekleştiren Vali Gül, konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Birlik Cemevi'nin temelini atan İstanbul Valisi Davut Gül şu ifadeleri kullandı:

Çok kıymetli Kaymakamım, değerli başkanım, muhterem dede, değerli hanımefendiler ve beyefendiler öncelikle aranızda olmaktan çok mutluyum. Hayırlı bir işe şahitlik edeceğiz. Yolda gelirken Şeyma başkanım projeyi anlatırken çok önemli bir cümle söyledi; dedi ki 'benim sözüm var' yani ne olursa olsun bunu hayata geçirmeniz gerekiyordu. Bunun için de gerek arsa süreci, gerek proje süreci, finans süreci olarak önemli katkılar oldu. Biz kendilerine teşekkür ediyoruz. Marifet iltifata tabi, bu tıpkı isminde de olduğu gibi birlikte yapılan bir iş. Gerek önceki valimiz ve şimdiki bakanımızın verdiği söz ve Şeyma başkanın bu işe öncülük etmesi, sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın son 4-5 yıldaki cemevinin ihtiyaçlarının karşılanması gibi ortaya koyduğu irade, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de temsil noktasında düzenlemeler işte hepsi üst üste olduğunda ortaya buradaki güzellikler çıkıyor. İnşallah kısa süre içerisinde tamamlanır ve açılışını da birlikte yapmış oluruz. Dışarıdan biri bize dokunmadığı müddetçe yüzyıllardır süren bu kardeşliğimizi, binlerce yıl daha devam ettireceğiz. Ben emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.