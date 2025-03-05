Vali Davut Gül'den Ekrem İmamoğlu'na 'Erdoğan' yanıtı: Talihsiz bir açıklama

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Siyasette polemik sürüyor...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentteki muhtarların katılımıyla Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

TALİMAT İDDİASINDA BULUNDU

İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB tarafından yapılan açılışlara valilerin ve kaymakamların katılmaması yönünde talimat verdiğini iddia etti.

İmamoğlu, "Benim açılışıma vali, kaymakam gelemez. Niye? Cumhurbaşkanı öyle talimat verdi! Bu anlayışın bir an önce defolup gitmesi lazım." dedi.

VALİ DAVUT GÜL İMAMOĞLU'NU YALANLADI

İstanbul Valisi Davut Gül, X hesabından yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nun söz konusu iddiasını yalanladı.

"TALİHSİZ AÇIKLAMA OLMUŞ"

"Talihsiz bir açıklama olmuş." diyen Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın böyle basit bir gündeminin olmadığını ifade etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: