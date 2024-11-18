Vali Gül uyardı: Havai fişek atanlara 232 bin TL ceza

İHA

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada havai fişek talimatını hatırlatarak, uyarılarda bulundu.

HAVAİ FİŞEK ATMAK İZNE TABİ

Havai fişek kullanımının izne tabi olduğunu, kurallara uymayanlara 232 bin 264 TL cezai işlem uygulandığını belirten Vali Gül, “Bilindiği gibi ülkemizde resmi ve milli bayramlar ile çeşitli açılışlarda, özel günlerde ve kutlamalarda, nişan, düğün, uğurlama gibi organizasyonlarda havai fişek diye tabir edilen piroteknik maddeler yaygın olarak kullanılmaktadır. 29 Eylül 1987 tarih ve 19589 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 87/12028 karar sayılı 'Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük'ün 2. maddesinde de çeşitleri sayılan piroteknik maddelerin izinsiz, zamansız veya uygunsuz yerlerde kullanımı ile çevresel gürültü seviyesi sınır değerleri aşılmakta, bu durum vatandaşlarımızda korku, heyecan ve panik yaşanmasının yanı sıra yayılan zehirli gazlar nedeniyle insan, çevre ve canlı sağlığını da tehdit etmektedir. Patlama sonucu oluşan partiküllerin kuşlara isabet etmesi doğal yaşamı da olumsuz etkilemektedir. Ayrıca havai fişeklerin isabet ettiği yerde yangın çıkma ihtimali halkın can ve mal güvenliği açısından da tehlike arz etmektedir” ifadelerini kullandı.

Özetle; Havai fişek atmak için izin almak gerekiyor.Havai fişek atma belgesi olan kişilere, uygun alanlar için izin veriliyor.Sadece, 20.00-22.00 saatleri arasında havai fişek atılmasına izin verilebiliyor. Kurallara uymayanlara 232.264 TL cezai işlem uygulanmaktadır.…

“HAVAİ FİŞEK KULLANIMI İÇİN BELİRLENEN FAALİYET SAATİ 20.00-22.00 OLARAK BELİRLENMIŞTİR”

Gül, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: