Vali Kemal Çeber: Gaziantep'te 391 bin 715 Suriyeli yaşıyor

DHA

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ile "Gaziantep'in Huzuru" isimli toplantı düzenledi.

Vali Kemal Çeber, 2025 yılının ilk 4 ayında emniyet ve jandarmanın hiç durmadan çalıştığını söyledi.

"2 BİN 735 KİŞİYİ YAKALADIK"

Çeber, terörden uyuşturucuya aranan şahıslardan organize suçlara kadar dört aylık süreçteki rakamları paylaşarak, şöyle dedi:

FETÖ ve DEAŞ ile ilgili mücadele devam ediyor. FETÖ operasyonunda 10, 19 DEAŞ Operasyonunda da 14 tutuklu bu dönem içinde meydana geldi. Aranan vatandaşların yakalanmasına da özen gösteriyoruz. Onları yakaladıkça suçların azaldığını görüyoruz. Bu noktada hapis cezalı yakalamalarda toplam 2 bin 735 kişiyi yakaladık. İfade için arananlarda da 6 bin 457 kişi hakkında yakalama ve diğer işlemler yapıldı. Organize suçlarda 35 operasyon yaptık. 55 kişi tutuklu ve 29 kişi adli kontrol kararına neden oldu bu operasyonlarız. Uyuşturucu ile mücadelede kararlıyız. Uyuşturucu imar ve ticarette 487 operasyonda 792 gözaltı 540 tutuklu ve 148 adli kontrolümüz var. Kullanıcılık ve diğer alanda da 4 bin 255 gözaltı 2 tutuklu oldu.

"GAZİANTEP'TE 391 BİN 715 SURİYELİ YAŞIYOR"

Gaziantep'te 391 bin 715 Suriyeli’nin yaşadığını kaydeden Çeber, "1 Nisan 2025 tarihi itibariyle 391 bin 715 Suriyeli geçici koruma altında insan olduğunu söyleyelim. İlimizdeki toplam yabancı ikame sayısı 401 bin 962. Geçen yıl 470 bin civarında Suriyeli vatandaşların olduğunu görüyorduk. Düzensiz göçle mücadele eğ boş durmuyoruz ve 5 operasyon yaptık. Bu operasyonlarda 4 kişi tutuklandı. 7 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 2 araca da el konuldu." diye konuştu.