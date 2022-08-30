Vali Kırbıyık, biçerdövere binerek ayçiçeği hasadı yaptı

Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, ayçiçeği hasat etkinliğine katıldı. Biçerdövere binerek hasat yapan Vali Kırbıyık, yıllık rekoltenin 300 bin tonun üzerinde olacağını düşündüklerini belirtti.

Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık ve beraberindeki heyet, Tarım İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ayçiçeği hasat ekinliğine katıldı.

Edirne merkeze bağlı Küçükdöllük köyünde bir ayçiçeği tarlasında hasada katılan Vali Kırbıyık, üreticilerden ürünün kalitesi ile ilgili bilgi aldı.

Biçerdövere binerek ayçiçeği tarlasında hasat yapan Vali Kırbıyık, ekim alanının arttığını ve yüksek rekolte beklendiğini ifade etti.

"Yıllık rekoltenin 300 bin tonun üzerinde olması bekleniyor"

Edirne'de geçen yıl 1 milyon 73 bin dekar arazide ayçiçeği ekimi gerçekleştiğini hatırlatan Vali Kırbıyık, "Toplam rekoltemiz 285 bin ton civarındaydı. Bu yıl itibarıyla elimizdeki veriler daha yüksek bir ekim alanını gösteriyor. Yaklaşık 1 milyon 200 bin dönüm arazide ayçiçeği ekimi olduğunu değerlendiriyoruz. Yıllık rekoltenin 300 bin tonun üzerinde olacağını düşünüyoruz." dedi.

Çiftçilerden edindikleri bilgilere göre gayet iyi bir yıl olmasını beklediklerini ifade eden Vali Kırbıyık, bu yıl inşallah çiftçinin emeklerinin karşılığını alacakları bir yıl olacağını aktardı.





"Ayçiçeği üretiminde üçüncü sıradayız"



Çiftçinin yüzünü güldürecek şekilde bir fiyat beklentisi olduğunu vurgulayan Vali Kırbıyık, "Geçtiğimiz yıla göre baktığımızda ayçiçeği üretiminde üçüncü sıradayız. Bu yıl rekoltenin artmasıyla birlikte durumu tekrardan değerlendireceğiz. Yerimizi koruyacak gibi görünüyoruz." diye konuştu.

"Çayır tırtılı rekolteyi etkilemedi"

Sezonun iyi başladığını ve tarlalarda görülen çayır tırtılı zararlısının rekolteyi etkilemediğini belirten Tarım İl Müdürü Atilla Bayazıt ise, "Sezona iyi başladık ama bayramın ikinci günü çayır tırtılı zararlısıyla karşı kaşıya kaldık. Tabii ki bizim yönlendirmemiz ve çiftçilerimizin hızlı bir şekilde müdahalesiyle bu zararlıyı yok ettik. Büyük bir zarar oluşturmadan bertaraf ettik. Herhangi bir rekolte kaybı beklemiyoruz. Bilakis artış bekliyoruz." şeklinde açıklamada bulundu.

Geçen yıla göre yüksek verim beklediklerini söyleyen Mehmet Ali Taşkın adlı çiftçi ise, bu yıl verimin 30-40 kilo daha fazla olmasını beklediklerini ifade etti.

Vali Kırbıyık, düzenlenen ayçiçeği hasat etkinliğinin ardından bölgedeki tarımsal işletmeler ve üzüm bağlarının bulunduğu tarlaları ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi.



