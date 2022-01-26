Vali Yerlikaya: Motosikletlilerin trafiğe çıkış yasağı sürmektedir

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağının devam etmekte olduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı sebebiyle yoğun motosikletlilerin trafiğe çıkışına izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yeni yaptığı paylaşımla, buzlanma ve kar temizleme çalışmaları devam ettiği için motosiklet, scooter, motokuryelerin trafiğe çıkış yasağının süreceğini belirtti.

Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Kıymetli İstanbullular, özellikle ara sokaklarda; buzlanma ve kar temizleme çalışmaları devam ettiğinden motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı sürmektedir.”