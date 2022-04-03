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    Valilik duyurdu! İstanbul'da bugün bu yollar trafiğe kapalı olacak

    İstanbul Valiliği, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü nedeniyle bugün ve 10 Nisan'da bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. İşte 3 Nisan 2022 Pazar trafiğe kapatılacak yollar..
    • Haber Merkezi
    • 03.04.2022 - 09:20
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    Valilik duyurdu! İstanbul'da bugün bu yollar trafiğe kapalı olacak

    Türkiye'deki tüm il ve ilçelerde örgütlenmiş iç güvenlikten sorumlu devlet teşkilatı olan Türk Polis Teşkilatı ya da Emniyet Genel Müdürlüğü, 176. yaşını kutlamaya hazırlanıyor.

    Bu kapsamda İstanbul'da, bugün ve 10 Nisan'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun yıl dönümü nedeniyle genel prova ve kutlama töreni yapılacak.

    İstanbul Valiliği, etkinlik nedeniyle bugün ve 10 Nisan'da megakentte trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

    Akabinde trafiğe çıkacak olan sürücüler, hangi yolların trafiğe kapatılacağını öğrenmek için araştırmalarına başladı. İşte 3 Nisan Pazar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları...

    BUGÜN TRAFİĞE KAPALI OLAN YOLLAR LİSTESİ

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte Polis Haftası etkinlikleri kapsamında yarın Adnan Menderes Bulvarı'nda (Vatan Caddesi) gerçekleştirilecek genel prova ile 10 Nisan Pazar günü yapılacak törenler sırasında bazı yollar geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.

    Söz konusu günlerde saat 06.30'dan programın bitişine kadar Adnan Menderes Bulvarı gidiş ve gelişleri, trafiğe kapalı olacak.

    Ayrıca D100 kuzey ve güney istikameti, Edirnekapı, 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin, Ordu caddeleri, Atatürk Bulvarı, Keçeci Meydan Sokak ve Hal Yolu güneyden Adnan Menderes Bulvarı'na girişlere izin verilmeyecek.

    Adnan Menderes Bulvarı'na alternatif olarak Turgut Özal Millet, Fevzipaşa, Sahil Kennedy caddeleri ve Atatürk Bulvarı kullanılabilecek.

    Valilik duyurdu! İstanbul da bugün bu yollar trafiğe kapalı olacak #1


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