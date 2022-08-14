Petrol
98.01
-1.60%
Euro
18.4009
-0.71%
Dolar
17.9321
-0.03%
Altın
1.038
0.60%
Borsa
2864
-0.15%
Bitcoin
440.420
-0.01%
BTXN Coin
6.48
-5.26%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 29 C

    Valilik uyardı: İstanbul'da sağanak bekleniyor

    İstanbul Valiliği, megakentte gece saatlerinde etkili olacak sağanak yağmur için uyarıda bulundu.
    • 14.08.2022 - 16:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Valilik uyardı: İstanbul'da sağanak bekleniyor

    Yurt genelinde "eyyam-ı bahur" sıcakları yaşanırken İstanbul'da son günlerde belirli aralıklarla sağanak yağmur etkili oluyor.

    Gece saatlerinde yeniden yağışlı havanın etkisi altına girmesi beklenen megakent için İstanbul Valiliğinden uyarı geldi.

    Vatandaşlar olumsuzluklara karşı uyarıldı

    Valilikten yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

    "15 Ağustos 2022 Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Marmara’nın güney ve doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    Sarı uyarı verildi

    Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır." denildi.

    Valilik uyardı: İstanbul da sağanak bekleniyor #1


    İlginizi Çekebilir

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    CryptoTrader

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    1 milyon öğrenci tatilini yaz okullarında değerlendiriyor
    Eğitim

    1 milyon öğrenci tatilini yaz okullarında değerlendiriyor

    Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem yaşandı
    İç Haber

    Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem yaşandı

    Görüş Bildir