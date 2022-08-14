Valilik uyardı: İstanbul'da sağanak bekleniyor

İstanbul Valiliği, megakentte gece saatlerinde etkili olacak sağanak yağmur için uyarıda bulundu.

Yurt genelinde "eyyam-ı bahur" sıcakları yaşanırken İstanbul'da son günlerde belirli aralıklarla sağanak yağmur etkili oluyor.

Gece saatlerinde yeniden yağışlı havanın etkisi altına girmesi beklenen megakent için İstanbul Valiliğinden uyarı geldi.

Vatandaşlar olumsuzluklara karşı uyarıldı

Valilikten yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"15 Ağustos 2022 Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Marmara’nın güney ve doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Sarı uyarı verildi

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır." denildi.