Valilik uyardı: İstanbul'da sel tehlikesi

AA

Bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları son günlerde düşüş gösterdi.

Kasım ayında sıcak hava nedeniyle kuraklık korkusu yaşanan İstanbul'da yağmur yeniden kendini gösterdi.

Hafta sonunu yağmurlu geçiren mega kentte yeni haftada da yağmur bekleniyor.

Barajların neredeyse tamamen kuruma aşamasına geldiği İstanbul için yağmur iyi haber olsa da beklentiler yağmurun şiddetli olacağı yönünde.,

Valilik uyardı

Bu kapsamda son demende sık sık sel felaketleriyle sarsılan İstanbul'da yarın da kuvvetli yağış nedeniyle su baskını yaşanabilir.

Valiliğin, X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, vatandaşlara bu yönde uyarı yapıldı.

"Sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olun"

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, yapılan son değerlendirmelerde yarın sabah, ilk saatlerden itibaren bölgemizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.



Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."