Valilik uyardı: İstanbul'da yağış etkili olacak Meteoroloji Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi için fırtına, Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısında bulunulurken, İstanbul'da da yağışın etkili olmasını beklediğini açıkladı.

AA & Ensonhaber

Meteoroloji'ye göre İstanbul'da bu gece saatlerinden itibaren görülecek yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayarak İstanbulluları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

Mesajda yer alan ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yayınlanan haritalara göre, bugün (29 Eylül Pazar) İstanbul az tehlikeli sınıfa giren sarı alarmda görülüyor.

Yarınki hava tahmini haritasında ise (30 Eylül Pazartesi) İstanbul'un Anadolu yakasında tehlikesiz anlamına gelen yeşil renge dönüşürken, Avrupa yakası sarı renkte kalmaya devam etti.

İstabul'da bugün hava sıcaklığının 16 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

YEREL KUVVETLİ SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK TAHMİNİ

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bugün gece saatlerinden itibaren kentte yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

"ULAŞIMDA AKSAMA YAŞANABİLİR"

Yarın sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edilen yerel yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

MARMARA: GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK

Bugün akşam saatlerinden itibaren Edirne'den başlayarak zamanla Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale'nin doğusu ve Balıkesir'in kuzeyinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların gece saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji aynı zamanda Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi için fırtına, Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Bu gece saatlerinden itibaren Kocaeli, Yalova ve Bursa'da, yarın sabah saatlerinden itibaren Sakarya, Bilecik, Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük ile öğle saatlerinden sonra Kastamonu ve Sinop'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

BATI KARADENİZ: RÜZGAR-FIRTINA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Batı Karadeniz'de rüzgar, yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı, doğuda güneybatı, salı öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer ise kuvvetli fırtına şeklinde esecek.

Fırtına salı akşam saatlerinde batıda, çarşamba akşam saatlerinde ise genelde etkisini kaybedecek.

DOĞU KARADENİZ: RÜZGAR

Doğu Karadeniz'de de yarın öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde esecek rüzgar, salı öğle saatlerine kadar etkili olacak.

GÜNEY EGE: RÜZGAR-FIRTINA

Güney Ege'nin güneyinde ise rüzgar, yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtına salı günü ilk saatlerde etkisini kaybedecek.

BATI AKDENİZ:RÜZGAR

Batı Akdeniz'de yarın öğle saatlerinden itibaren batıda, akşam saatlerinden itibaren ise Antalya Körfezi'nde kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde esecek rüzgarın, gece saatlerinden sonra batıda, salı öğle saatlerinde ise Antalya Körfezi'nde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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