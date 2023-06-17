Valilik uyarmıştı: Sağanak yağış öncesi İstanbul'da şimşekler geceyi aydınlattı Beklenen kuvvetli yağış gece saatlerinden itibaren İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. Yağış öncesi yıldırım ve şimşekler megakentte geceyi aydınlattı.

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Türkiye, bir kez daha yağışlı havanın etkisi altında...

Geçtiğimiz günlerde Ankara, İzmir ve Antalya gibi büyükşehirleri vuran sağanakla birlikte cadde ve sokakları adeta göle döndü.

Yurdun büyük bölümünde devam eden yağışlar olumsuz etkilerini sürdürüyor.

Valilikten İstanbul'a uyarı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada cumartesi günü akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

Valiliğin açıklamasında, "İstanbul Anadolu Yakası'nda yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızdan dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle rica ediyoruz" denildi.

Şimşekler geceyi aydınlattı

Uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış öncesi gece saatlerinde peş peşe şimşekler çakmaya başladı.

Anadolu yakası ve boğaz çevresinde etkili olan şimşekler adeta geceyi gündüze çevirdi.

Yıldırım ve şimşeklerin ardından sağanak yağış megakentte etkisini gösterdi.

Meteoroloji'den 29 kente sarı uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de cumartesi günü için 29 şehrimize sarı kodlu uyarı geldi, gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.

Vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Sarı alarm verilen iller şöyle sıralandı: