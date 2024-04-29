Valilik'ten Ankara'ya yeni uyarı: Sel, fırtına ve doluya dikkat

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Ankara günlerdir kuvvetli yağışın etkisi altında...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da yarın öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Vatandaşlar uyarıldı

Ankara Valiliği, Meteoroloji'nin uyarısının ardından vatandaşları uyardı.

"Tedbirli olunması gerekiyor"

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre yarın Ankara genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.