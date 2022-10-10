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    ‘Vampir’ uyarısı yapan rektör istifa etti: Yenisi için ilan verildi

    Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Namık Ak'ın, tepki çeken 'vampir' uyarısının ardından istifa etmesi üzerine Yükseköğretim Kurulu, rektör adaylığı için ilan yayımladı.
    • 10.10.2022 - 15:49
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 15:54
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    ‘Vampir’ uyarısı yapan rektör istifa etti: Yenisi için ilan verildi

    Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde, 4 Ekim'de 1'inci sınıfa başlayan öğrenciler için 15 Temmuz Konferans Salonu'nda bilgilendirme programı yapıldı.

    “Çok vampirler var”

    Programa katılan Rektör Prof. Dr. Namık Ak, akşam saatlerinde dersleri olan öğrencilere uyararak, “Hepimiz kendimizin başkanıyız ama bir yolculuğa çıkarken bile en az iki kişi gidin, yalnız olmasın. Çok vampirler var. İstanbul gibi bir yerden geliyorum. 42 yıl İstanbul'da kaldım. Oraya göre burada da vampirlikler var. Çok da sütten çıkmış ak kaşık falan değil. İstemediğimiz belki bazı olumsuz şeyler, vakalar oldu mu? Oluyor. Netice itibarıyla buna dikkat edin.” dedi.

    İstifa etti

    Uyarının tepki çekmesinin ardından Ak, görevinden istifa etti.

    DHA'nın haberine göre Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) rektör adaylığı için ilan yayımladı.

    ‘Vampir’ uyarısı yapan rektör istifa etti: Yenisi için ilan verildi #1

    Yeni rektör için ilan

    İlanda, şöyle denildi:

    “2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 13'üncü maddesinin (a) fıkrası ve 3 sayılı 'Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnam​esi' hükümleri ve 'Rektör Adayı Olmak İsteyenlerin Başvurusuna İlişkin Usul ve Esaslar' uyarınca Karamanoğlu Mehmetbey ​Üniversitesi'ne rektör ataması yapılacaktır.

    Yukarıda zikredilen Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri'nde rektör adayları için belirlenmiş olan şartları taşıyan adaylar aşağıdaki belgelerle 10 Ekim 2022 tarihinden 21 Ekim 2022 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na başvuruda bulunabilirler.”

    ‘Vampir’ uyarısı yapan rektör istifa etti: Yenisi için ilan verildi #2


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