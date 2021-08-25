Van Barosu'ndan 'Kürtçe' çıkışı yapan Didem Arslan Yılmaz'a suç duyurusu

Kürtçe konuşan canlı yayın konuğunu yayından aldıran Didem Arslan Yılmaz hakkında, Van Barosu suç duyurusunda bulundu.

Sunduğu programda Kürtçe konuşan konuğunu 'Burası Türkiye Cumhuriyeti' diyerek yayından aldıran Didem Arslan Yılmaz, konuğunun küfrettiğini söylemişti.

Kürtçeye karşı tavırları tepkiyle karşılanan Didem Arslan Yılmaz'a, suç duyurusunda bulunuldu.

“Halayla bir konuşun, doğru düzgün Türkçe konuşsun, burası Türkiye Cumhuriyeti.” diyen sunucu Didem Arslan Yılmaz'a yapılan suç duyurusu, Van Barosu'ndan geldi.

"KÜRTÇE KONUŞMANIN BEDELİ OLDUĞUNU İMA ETMİŞTİR"

Van Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen dilekçede, Yılmaz’ın “nefret suçu” ve “alenen aşağılama” suçu işlediği öne sürülerek, şöyle denildi:

“Sunucu, sanki Türkiye Cumhuriyeti'nde Türkçe dışında başka bir dilin konuşmanın yasak olduğu, başka ırka mensup kişilerin başka dili konuşmanın suç olduğu ve bunun bir bedeli olduğunu ima etmiştir. Savcılığınızca yapılacak soruşturma çerçevesinde de görüleceği üzere şüphelinin basın yoluyla alenen bir ırkı, bir dili aşağıladığı hatta hor gördüğü açığa kavuşacaktır.

"KÜRT HALKINA KARŞI NEFRET SÖYLEMİ NEDENİYLE CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Şüphelinin Kürtçeye olan nefretinden sonra hem sosyal anlamda hem de sosyal medya mecralarında binlerce kişi bu nefret söylemine tepki göstermiştir. Ulusal anlamda büyük bir tepki karşılık bulması ve genelde Kürtçeye özelde ise Kürt halkına karşı nefret söylemi nedeniyle savcılığınızca resen yapılacak soruşturma çerçevesinde şüphelinin cezalandırılmasını talep ediyoruz."

Didem Arslan Yılmaz, Kürtçe konuşan kadını yayından aldı VİDEO

