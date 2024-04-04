Yerel seçimlerde 14 ilde terör eylemi yapan 340 kişi yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van başta olmak üzere 14 ilde gerçekleştirlen operasyonda kanunsuz sokak eylemi yapan 340 kişinin yakalandığını açıkladı.

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ensonhaber.com

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yerel seçim sonrası gerçekleştirilen eylemleri gerçekleştirenlere yönelik sosyal medya hesabından bilgilendirmede bulundu.

Yerlikaya, güvenlik güçlerinin operasyon için düğmeye bastığını vurguladı.

"Eş zamanlı Bozdoğan-20 operasyonu"

Yapılan paylaşımda şöyle denildi:

"VAN’ da meydana gelen olaylar başta olmak üzere 14 İlde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) adına Kanunsuz Sokak Eylemleri yapan 340 şüpheli, eş zamanlı olarak düzenlenen “BOZDOĞAN-20” operasyonlarıyla yakalandı.

Şüphelilerin, Van, Diyarbakır, Şırnak, İzmir, Mardin, Batman, Kocaeli, Antalya, Şanlıurfa, Adana, Mersin, Ankara, Bingöl ve Manisa'da terör örgütü adına çöp konteynerleri ve lastikler ile yol kapatarak havai fişek, taş, EYP ve molotof kokteyli ile kanunsuz sokak eylemleri yaptıkları, güvenlik güçlerimize yönelik taşlı saldırıda bulundukları ve uyarılara rağmen dağılmayarak mukavemet gösterdikleri, Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) övücü slogan attıkları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, Bölücü Terör Örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttükleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

Operasyondaki iller

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Van, Diyarbakır, Şırnak, İzmir, Mardin, Batman, Kocaeli, Antalya, Şanlıurfa, Adana, Mersin, Ankara, Bingöl ve Manisa İl Emniyet Müdürlüklerince BOZDOĞAN-20 Operasyonları düzenlendi.

"Birlik ve beraberlik mücadelemiz devam edecek"

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, terör eylemlerinin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.

Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

"Devletimizin çelikten yumruğunu bulacaklar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı konuşmada gerçekleştirilen kanunsuz eylemlere ilişkin sert ifadelerle mesaj verdi.

Emniyet güçlerinin olayları engellediğini belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Her kim şiddeti, kaosu, eşkıyalığı, vandallığı bir hak arama yolu olarak görürse, dün olduğu gibi yine karşısında devletimizin çelikten yumruğunu bulacaktır."