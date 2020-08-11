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    Van'da 2 terörist öldürüldü

    Çatak ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi.
    • AA
    • 11.08.2020 - 08:39
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    Van'da 2 terörist öldürüldü

    Bölücü terör örgütü üyelerine yönelik operasyonlar başarı ile devam ediyor...

    İç güvenlik operasyonları kapsamında Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca operasyon düzenlendi.

    2 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

    İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, operasyon sonucu tespit edilen 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

    Operasyonda, kalaşnikof piyade tüfeği, M16 piyade tüfeği, 2 el bombası, 5 kalaşnikof şarjörü, 5 M16 şarjörü ve 300 fişek ele geçirildi.

    Bölgede operasyon sürüyor.

    Van da 2 terörist öldürüldü #1

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