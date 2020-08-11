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Van'da 2 terörist öldürüldü
Çatak ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi.
- AA
- 11.08.2020 - 08:39
Bölücü terör örgütü üyelerine yönelik operasyonlar başarı ile devam ediyor...
İç güvenlik operasyonları kapsamında Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca operasyon düzenlendi.
2 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, operasyon sonucu tespit edilen 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Operasyonda, kalaşnikof piyade tüfeği, M16 piyade tüfeği, 2 el bombası, 5 kalaşnikof şarjörü, 5 M16 şarjörü ve 300 fişek ele geçirildi.
Bölgede operasyon sürüyor.