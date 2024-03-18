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Güvenlik güçlerimiz suçla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

Bu kapsamda art arda çökertilen organize suç örgütlerine yenileri eklendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından düzenlenen Mahzen-12 operasyonlarında Van'da Seyithan Durdu'nun, Gaziantep'te Abdulmuttalip Kurtoğlu'nun Kırklareli'nde Doğan Sabuncu'nun elebaşılığını yaptığı 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini, elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 22 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

"Organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız"

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonların sonuçlarına dair şu bilgileri verdi:

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız.



Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Van İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalar sonucu İran üzerinden gelen düzensiz göçmenleri yasa dışı yollardan ülkemize geçişini sağlamaya çalışarak göçmen kaçakçılığı suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen organize suç örgütü üyesi 7 şüpheli yakalandı.



Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalar sonucu Gaziantep ve Adana'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda internet üzerinden araç satış ilanı vererek kendileri ile iletişime geçen vatandaşlardan para toplamak suretiyle bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçunu örgütlü olarak işleyen organize suç örgütü üyesi 10 şüpheli yakalandı.



Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalar sonucu kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak nitelikli dolandırıcılık suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen organize suç örgütü üyesi 5 şüpheli yakalandı.