Van Gölü alarm veriyor: Çekilme 1 kilometreyi aştı

Türkiye'nin en büyük gölü olma özelliği taşıyan Van Gölü'nde, yağışların azalmasıyla son yılların en geniş alanlı çekilmesi yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü temmuz ayı sıcaklık ve yağış değerlendirmesi raporlarına göre Van ve çevresi, son yılların en kurak dönemini yaşıyor.

Bölgedeki birçok dere ve gölet gibi dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde de kuraklığın etkisi görülüyor. Gölün bazı sahillerinde kurak alanlar oluştu.

Gölün çekilmesiyle daha önce su altındaki bazı bölgeler ve mikrobiyalitler yeniden yüzeye çıkmaya başladı.

Erciş ilçesinin Çelebibağ bölgesinde incelemeler yapan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, bölgedeki çekilmenin 1 kilometreyi aştığını söyledi.

"VAN GÖLÜ'NDEKİ BUHARLAŞMA YAĞIŞIN 3 KATI"

Su derinliğinin daha az olduğu Çelebibağ bölgesinde yaklaşık 3 metrelik bir düşüşün yaşandığını belirten Akkuş, şunları söyledi:

"Ülkemizde birçok gölün tamamen kuruduğu yönünde haberler alıyoruz, Akşehir Gölü gibi. Fakat Van Gölü diğer göllere göre daha hassas. Yazın buharlaşmayla gölden su uzaklaşıyor, kışın ve sonbaharda da kar ve yağmurların başlamasıyla su girdisi oluyor. Buharlaşmanın fazla olduğu yıllarda gölün su seviyesi düşerken, yağışın fazla olduğu yıllarda su seviyesi yükseliyor. Şu anda Van Gölü'ndeki buharlaşma, yağışın neredeyse üç katı. Böyle olunca Van Gölü'ne giren su, üç katı uzaklaşıyor.





"VAN GÖLÜ'NDEKİ ÇEKİLMENİN 1 KİLOMETREYİ AŞTIĞINI GÖRÜYORUZ"

Van Gölü her yıl bir 1,5 metre alçalıp yükselme gösterir. Fakat şu andaki alçalma gördüklerimizin çok çok daha üstünde. Yaklaşık 3 metre suyun alçaldığını görüyoruz. İnceleme yaptığımız Çelebibağı Mahallesi'nde Van Gölü'ndeki çekilmenin 1 kilometreyi aştığını görüyoruz. Bu durum böyle davam ederse üzülerek ifade etmek isterim ki; daha da çekileceğine şahitlik etmiş olacağız. Van Gölü kapalı bir göl olduğundan dolayı 800 bin yıl boyunca sürekli alçalmış ve yükselmiş. Kimi zaman öyle yükselmiş ki şimdiki su seviyesinin 150 metre üzerine çıkmış. Van il merkezi, Erciş ilçe merkezi sular altında kalmış.





"80 YILDIR BÖYLESİ BİR ÇEKİLMEYE ŞAHİTLİK ETMEDİLER"

Son 6 bin yıldır su seviyesi bu şekilde iklime bağlı olarak alçalıp yükseliyor. Buradaki yaşlılar ile konuştuğumuz zaman son 80 yıldır böylesi bir çekilmeye şahitlik etmediklerini söylüyor. Diliyoruz ki bu alçalma daha da devam etmesin." şeklinde konuştu.





"HAYATIMDA SUYUN BU KADAR ÇEKİLDİĞİNİ GÖRMEDİM"

Mahalle sakinlerinden 11 çocuk, 40 torunu olan 75 yaşındaki Seyithan Söylemez de Çelebibağı Mahallesi'nde yaşadığını belirterek "20 yıl önce mahallenin merkezinde yaşarken, evimi sahile yakın yere taşıdım. İlk geldiğimde evimiz gölün kenarındaydı. Aradan geçen zaman içinde Van Gölü bir kilometreden fazla çekilerek evimizin çok uzağına gitti. Hayatımda suyun bu kadar çekildiğini hiç görmedim." dedi.

























