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    Van Gölü sahilinde vaşak görüntülendi

    Kedigiller familyasından gelen vaşak, yoldan geçen bir çoban tarafından fark edildi.
    • DHA
    • 27.11.2021 - 13:30
    • Güncelleme : 27.11.2021 - 14:00
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    Van Gölü sahilinde vaşak görüntülendi

    Van'ın Gevaş ilçesine bağlı İnköyü'ndeki Van Gölü sahilinde bir vaşak görüldü.

    Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için birinci derecede koruma altında olan ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesindeki hayvanı, cep telefonuyla kayıt altına alan çoban Musa Başak, bölgede ilk defa vaşak gördüğünü söyledi.

    Van Gölü sahilinde vaşak görüntülendi

    "KÖPEKLERİN VAŞAĞA SALDIRMALARINI ÖNLEDİM"

    İlk olarak çoban köpekleri tarafından fark edilen vaşağı gördüğünde çok şaşırdığını anlatan Başak, "İnköy’de dağda koyunları otlatırken ilk olarak sürü köpekleri fark etti. Ben görünce kedi sandım fakat dikkatli bakınca kedi olmadığını fark ettim. Hemen cep telefonuyla çekmeye çalıştım. Bu sırada da köpeklerin vaşağa saldırmalarını, ona zarar vermesini engelledim. Bölgede daha önce görmediğim için büyük şaşkınlık yaşadım. Daha sonra kayalıklara tırmanan vaşak gözden kayboldu" diye konuştu.

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