Van Gölü'nde batan göçmen teknesine ilişkin dava

61 göçmenin hayatını kaybettiği tekne faciasıyla ilgili 6'sı tutuklu 12 sanık hakkında, 38 yıl 6'şar ay hapis istemiyle dava açıldı.

27 Haziran'da Çarpanak Adası açıklarında, yurda yasa dışı giren göçmenleri taşıyan "Akbaş" isimli teknenin batması sonucu 61 kişi hayatını kaybetti.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, yaşanan facianın ardından soruşturma başlattı.

Devam eden soruşturma ise bugün tamamlandı.

12 SANIĞIN 38 YIL HAPSİ İSTENDİ

Soruşturma kapsamında olayla ilgili 6'sı tutuklu 12'si hakkında "Nitelikli göçmen kaçakçılığı yapma" ve "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme" suçlarından kamu davası açıldı, 25 şüpheli hakkında ise "kovuşturmaya yer olmadığı" kararı verildi.

Van 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 12 şüpheli hakkında 38 yıl 6'şar ay hapis cezası istendi.

Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.